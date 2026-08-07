金正官称最大竞争对手是中国 要求调整全行业周52小时工作制

韩国产业通商部长官金正官6日表示：“周52小时工作制问题，必须与我们最大的竞争对手中国比较。”他表明了应在半导体等产业全盘着手调整周52小时工作制的立场。这意味着，在与中国企业激烈竞争的情况下，若以法律形式一刀切限制工作时间，有可能在全球产业竞争中掉队。金正官长官6日在首尔中区韩国新闻中心举行的宽勋讨论会上，就有关放宽周52小时工作制的立场提问作出上述回应，并强调：“企业、产业以及国家的竞争力，必须放在与其他企业、产业和国家比较的框架下看，而我们最大的竞争对手就是中国。”金正官表示：“制度不应挫伤想通过勤奋工作取得成就的人的干劲和意志。”他接着说：“我并不认为周52小时工作制问题仅局限于半导体领域。不论是研发领域，还是以初创企业为代表的尖端产业整体，都有必要调整工作时间制度。”这指出了不仅是半导体，初创企业等各行业都需要灵活运用工作时间的必要性。这一发言与雇佣劳动部长官金荣训对例外适用周52小时工作制持谨慎态度的立场相去甚远。金荣训长官前一日就涉及放宽工作时间规制之争的大规模特区特别法表示：“即便没有周52小时工作制的例外，三星电子和SK海力士也在创造巨额利润。我们难道不是并没有被（海外）全面赶超吗？”这实际上是对在湖南圈半导体大规模特区另设周52小时工作制例外的主张表露了否定立场。郑顺九记者 soon9@donga.com