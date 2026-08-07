首尔市永登浦区6日白天气温飙升至40度。虽然7日是节气上秋季开始的“立秋”，但首尔白天最高气温预报为39度，预计将连续两天徘徊在40度以上，持续“极端高温热浪”。最近，继韩国庆尚南道梁山创下国内气象观测史上最高温度42.5度后，全国各地也纷纷出现“40度高温”，因此有人指出，超高温已成为日常。据气象厅数据，当天下午1时57分，在永登浦区自动气象观测设备上观测到40.0度。以首尔为防止灾害而运营的自动气象观测设备标准来看，气温超过40度与2018年8月1日江北区41.8度的上一次相隔8年。不过，永登浦区的自动观测设备安装在建筑物屋顶，较实际气温更可能被高估，因此气象厅并不将其作为官方统计资料使用。当天，龙山区（39.3度）、九老区（38.9度）、衿川区（38.8度）等地也飙升至39度左右。当天在首尔气象观测所观测到的最高气温是下午3点5分的37.8度。自1907年10月在首尔代表性观测点——首尔气象观测所开始现代气象观测以来，最高气温是2018年8月1日的39.6度。6日上午11时，全国235个陆上气象预警区中已有226个（96.1%）发布高温预警。其中，36处发布重大警报，49处发布提醒，141处发布警报。春川和横城等江原地区也首次发布高温重大警报，今年夏天发布重大警报的地区为历来最多。首尔也从4日起连续三天维持重大警报。预计立秋当天7日，首尔白天最高气温也将升至39度。在热气无法散去的“双重高压”下，夜晚也持续出现高温不降的天气，因此积聚的热气使得这一天可能会感觉更加闷热。5日下午6点至6日上午6点，首尔夜晚最低气温为29.4度，连续第15天出现热带夜。李在明总统6日主持首席秘书会议时强调，“现在实际上已处于国家级气候灾难状态”，并表示“必须以比任何时候都更高的紧迫感，将政策应对的水平、范围和速度提升到最高点”。李在明表示：“应尽最大努力集中可用的行政力量，保障寄宿公寓、狭小房间区、塑料大棚等弱势设施居住居民，以及在工地、农村渔村、停车场等地工作的劳动者的安全。”全彩恩记者 chan2@donga.com