李在明要求全力动员行政力量减少酷暑损失 强调须直接走访棚户区等地确认安危

李在明总统6日在极端酷暑和干旱持续的情况下接连召开检查会议，要求政府各部门及地方自治团体“全力动员一切行政力量，让国民因酷暑和干旱遭受的损失降到最低”。当天上午，李在明总统在政府首尔办公大楼中央灾难安全状况室表示：“过去只在国外新闻中见到的极端酷暑，正在成为我们的现实。由于酷暑今后一段时间很可能持续，必须抱着非同寻常的觉悟，启动全方位应对体系。”他还指出：“政府工作中最重要的，就是守护国民的生命与安全。请探索与极端气候相应的对策。”同时，李在明强调：“应更加细致地关注独居老人和棚户区居民等弱势群体，对难以使用制冷设施的人员，要通过直接上门确认安危等方式强化保护措施。”李在明总统强调了“让国民切身感受到的应对”。他接着指出：“要彻底检查户外作业场所在最热时段停止作业或安排休息等措施是否落实到位，务必确保安全守则得到遵守。同时，全力做好牲畜、养殖鱼类及农作物受灾预防工作，并细致管理公路、铁路等社会基础设施的安全及电力供需情况。”针对以南部地区为中心持续的干旱状况，他指示：“应积极推动替代水源供应和抽水设备启动等，确保稳定供水不出差池。对于岛屿和山区等尚未覆盖自来水的地区，在实施应急供水等短期措施外，也要同步推进替代水源开发等中长期对策。”保健福祉部在非公开会议上汇报，正按独居老人、残疾人家庭、露宿者和棚户区居民等弱势群体类型加强定制化保护。对此，据青瓦台首席发言人姜由桢透露，李在明总统要求相关部门“在弱势群体安危确认中可否应用人工智能”“各行政部门应对行政工作的电子化多加用心”。另据透露，李在明还指示雇佣劳动部，就暴露在酷暑下的外籍劳工问题“这既是人权问题，也会对韩国的形象和经济造成负面影响，务必格外关注”。姜发言人称，李在明总统指出，“今年气象情况虽恶化，但也有部门因先发制人的应对反而减少了损失”，强调应积极强化针对酷暑的事前应对。当天下午，李在明总统在青瓦台举行的首席秘书官会议上也首先谈及酷暑问题。他表示：“更根本的，要适应已成为新常态的气候灾难状况，在居住、供水设施、电网及防暑应对设施等基础设施的改善上集中力量。”他还说：“据说传统市场因制冷设施不足，每逢夏季顾客便大幅减少，年复一年遭受双重困难。对相关设备配置也需用心，希望把相关计划反映到明年度预算案中一事，也加以研究讨论。”他进一步指出：“绝不能出现因居住何处、工作何处而决定国民生死的事情。”申圭鎭 newjin@donga.com