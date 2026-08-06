东野圭吾离世 追忆“共读一本书的年代”



不久前，日本推理小说作家东野圭吾的讣告令不少人震惊。他不仅是一位在韩国尤其受喜爱的作家，而且直到最近还在旺盛地创作，每年都推出新作，如《架空犯》、《透明的螺旋》等。



从讣告传出后韩国国内蔓延的追思热潮便可看出，有类似感受的读者相当之多。他的新作和代表作重新登上了韩国各大书店的畅销榜前列。首尔光化门教保文库开设了介绍其“名字即流派的作家”并汇集其主要作品的专柜。网络书店阿拉丁、Yes24等也以“韩国人喜爱的推理小说巨匠”等追悼词来回顾其作品世界。“多亏有您，学生时代才不孤独”、“最悲伤且最令人震惊的反转是作家的离世”等粉丝的追悼留言也成为话题。



韩国读者对一位日本作家的离世反应如此真挚，原因何在？《白夜行》（2000年）、《嫌疑人X的献身》（2006年）、《解忧杂货店》（2012年）等作品在韩国被广泛阅读主要集中在21世纪初期。那是有着几代人共享的大型文学畅销书，书籍处于文化与连接中心的年代。那也是《达•芬奇密码》、《哈利•波特》、《炼金术士》等引发社会热潮的小说层出不穷的时代。



东野圭吾正是与村上春树、奥田英朗等作家一同，处于21世纪00年代席卷韩国书店的日本小说热潮的中心。据教保文库统计，他是继韩国首位诺贝尔文学奖得主韩江之后，2016年至今10年间图书销量最高的作家。这意味着，他虽是以剖析人类心理与社会的扎实叙事而闻名的作家，却也是一位即便不是推理小说爱好者，也曾有所耳闻或读过其作品的作家。



但如今情况已大不相同。这个时代，想找到一位配得上“名字即流派的作家”、“韩国人喜爱的作家”这类修饰语的作家已愈发困难。一位作家的作品能超越世代，成为所有人的共同文化体验，这样的事情正变得越来越少见。这固然是因为随着内容消费的多样化，单靠一本书成为话题中心的情况减少，但阅读取向也已高度细分。



有在社交媒体上口碑发酵的“MZ世代之选”逆势畅销书，却难寻所有世代一同阅读和享受的书。不仅是书，歌曲、电视剧、视频也是如此。基于算法的个性化推荐让趣味选择变得丰富，但能超越世代和阶层进行对话的“共同语言”却比过去减少了。



在共同的文化体验尚属坚固的那个时代的尾声，东野圭吾曾在那里。只因他是一位年近七旬、在同大肠癌抗争期间仍坚持每年创作新作的勤勉作家，人们才未能切实感受到作家年岁的增长和阅读环境的变化。这则讣告带来的失落感中，蕴含着另一种怀念。我们猜想，在追思作家的热潮中，对那个“共读一本书的年代”的回忆，恐怕也不在少数。

