李在明：“发生政变陆军士官学校也不承担责任……军校应尽快合并”

李在明总统5日表示：“发动政变多达三次的核心人物都是陆军士官学校出身，但一次也没有追究其责任。”他还说：“把国家割裂后，也不承担任何责任，哪里有这种情况？”他正面批评陆军士官学校是12·3紧急戒严等军事政变的核心势力，并出面推动设立整合陆海空军军官学校的“国军士官学校”。李在明当天在国防部等外交安保部门的工作报告中表示：“要迅速而有力地尽快行动。”李在明强调：“韩国已实现民主化、成为先进国家，谁能想到陆军将领们会赞同参与，发动军事亲卫政变呢？”他还说：“今后必须从结构上绝对防止这种事情发生。”这是李在明就任总统后首次公开公开批评陆军士官学校。7月16日，政府与执政党公布了将陆海空军军官学校合并为四年制国军军官学校的军官学校整合基本计划，计划在大田紫云台设立该校，但军内外对此仍持续存在反对声音。李在明就美军归还驻韩基地一事指出：“似乎太晚了。”他批评称：“以各种理由拒不移交，这真的不是问题吗？”韩国国防部长安圭柏说，“美军方面有消极参与对话的态度”。李在明对此表示，“所以不能先交付（京畿平泽美军基地）啊”。分析认为，相关发言指的是虽然美军已迁往平泽汉弗莱营，但仍存在美军未归还基地的情况。李在明当天表示，“自主国防是韩国最崇高的目标。如果不能自保，就是不合格。军队指挥权作为主权一部分，当然也必须自行行使”，再次表明了尽快收回战时作战指挥权的意愿。申圭鎭 newjin@donga.com