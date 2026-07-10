韩国食品饮料价格继瑞士之后位居世界第二… 要减轻一顿饭的负担

据调查，反映实际购买力的韩国食品饮料物价居世界第二位。经济合作与发展组织的购买力评价标准2024年物价统计结果显示，韩国的食品及非主流饮料价格指数为146，在38个成员国中仅次于瑞士（147），位居第二。韩国国民支付的饭桌费用连续3年停留在经合组织成员国最高水平。与其他国家相比，韩国的物价结构是畸形的。整体物价虽然低于经合组织的平均水平，但唯独吃穿等基本生活所需品种却异常高。上个月，葱（37.1%）、大米（11.7%）、鸡蛋（10.3%）等平民餐桌上的必需食材价格与一年前相比大幅上涨，人们纷纷表示害怕上街买菜。韩国的食品物价之所以特别高，是因为复杂的结构性问题交织在一起。首先，粮食自给率本身就非常低。截至2024年，韩国粮食自给率仅为47.9%，除大米外，小麦、玉米等主要谷物实际上全部依赖进口。由于食品基础薄弱，对高汇率和国际原材料价格上涨等外部冲击只能束手无策。肚脐大于肚子（附加成本超过主体成本）的落后流通结构也助长了食品物价的负担。以2024年为基准，流通费用在农产品购买价格中所占的比率达到49.2%，洋葱等部分品种的流通费用超过70%。韩国银行指出，零散的务农规模导致的生产效率低下、水果等农产品的限制性进口开放、高费用流通结构等，是食品高物价的核心原因。再加上一些企业以提高原材料价格等为借口，过度提高价格或哄抬价格，也抬高了饭桌物价。李在明总统在上个月的首席秘书·助理会议上强调：“现在最紧迫的课题，首先是物价，第二也是物价。”政府认为部分食品企业的串通行为也是扰乱平民经济的犯罪，因此正采取零容忍原则进行应对。但是仅靠威胁或恐吓难以控制食品物价。有必要制定提高农业生产效率、消除流通网泡沫等结构性解决方法。无论如何也要减轻在家做一顿饭吃的负担。