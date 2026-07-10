太空探索技术公司三度发射失败仍获机遇



太空探索技术公司（SpaceX）的上市绝非普通的企业公开募股。投资者们为之狂热，称“赌的不是股票，而是埃隆•马斯克的愿景”。目睹围绕太空探索技术公司的“粉丝圈”，脑海中自然会盘旋一个疑问：一家民营企业，究竟如何能在曾被视为国家专属领域的航天产业中立足？



多数人将这家另类航天企业太空探索技术公司的成功背景，归结为埃隆•马斯克的天才。幼年因自闭症谱系障碍经历校园生活困难、曾熟读《银河系漫游指南》的怪才企业家马斯克，显然非同寻常。从南非经加拿大辗转在美国立足的他，改写了电动汽车的范式，谈起仅存于想象中的火星移民，并又将之拉入现实的疆域。



然而，仅靠马斯克的天才，无法解释今日的太空探索技术公司。2002年，马斯克投入出售贝宝所得约1亿美元个人资金创办的这家公司，在2006年3月、2007年3月和2008年8月连续三次发射失败，被逼至破产边缘。马斯克虽靠向友人借钱勉力支撑，但若第四次发射再告失败，便已是一推即倒的悬崖尽头。



可第四次发射却如命运般走向成功，紧接着又赢得美国国家航空航天局（NASA）的大型合同，奇迹般地起死回生。难道太空探索技术公司只是偶然走运？并非如此。其背后，有长年忍受亏损的风险投资与投资者，有扶持民营企业的政府，还有将失败视作经验而非终点的社会文化。例如，彼得•蒂尔的创始人基金（Founders Fund）在太空探索技术公司三连败濒临破产之际大胆注资，此后又追加投资。美国国家航空航天局同样相信初创企业太空探索技术公司的潜力，签下超级合同。美国那种将失败接纳为资产并加以鼓励的文化也不可或缺。2017年，太空探索技术公司官方YouTube频道上传了一支题为《如何不让轨道火箭助推器着陆》（How Not to Land an Orbital Rocket Booster）的视频，集结了早期可重复使用火箭着陆失败的画面。对火箭失去重心爆炸或粉身碎骨的失败场景毫不遮掩、以幽默手法剪辑而成的这支视频，令人们为之狂热，并对无数失败方能铸就成功这一道理产生共鸣。



创新是低效的。须经历无数次失败，不断调转方向，忍耐远比预期更长的时间，方才能结出果实。将太空探索技术公司推向太空的，不仅是推力，更是熬过失败的时间，以及愿意为那段时间投资的创新生态系统。



近来，韩国同样将航天产业、生物、量子等称为未来增长动力，政府层面正在推进“K-登月”等项目。然而，创新不会因宣言而造就，也不会因扩大税制优惠和增加研发预算而诞生。



我们羡慕太空探索技术公司的火箭、可重复使用技术以及马斯克的天才。但真正该羡慕的，并非火箭。如果是我们，能在三次失败之后，还容许第四次发射吗？如果韩国果真梦想成为“新一代太空探索技术公司”，就必须能够回答这个问题。

