李在镕计划本月底与黄仁勋举行会晤，讨论投资“光州工厂”等前景

三星电子会长李在镕正在推动本月底在美国与英伟达首席执行官黄仁勋的会晤。韩国上月底宣布“大韩民国大飞跃三大超级项目”，预计双方将讨论光州半导体晶圆生产工厂等新推进大规模投资相关的合作方案。据财界9日透露，李在镕为了本月底在美国硅谷与黄仁勋见面，正在协调日程。如果李在镕和黄仁勋正式会晤成功，将是去年10月以亚太经合组织领导人非正式会议为契机举行的“炸鸡啤酒会”后，时隔9个月再次举行会晤。当时李在镕和黄仁勋与现代汽车集团会长郑义宣在首尔江南区“铁哥们炸鸡”店巩固了“铁哥们”同盟。特别是，此次会面是在6月29日三星、SK与政府一起宣布“大韩民国大飞跃三大超级项目”之后推进的，因此备受关注。因为，在800万亿韩元规模的光州晶圆生产工厂和全国构筑1000万亿韩元以上的人工智能数据中心方面，与英伟达的协同效应是决定成败的关键。韩国半导体业界要想成功稳定包括今后建设的光州晶圆生产工厂和京畿道龙仁半导体集群，就必须增加向英伟达供货的比重。人工智能数据中心为了构筑服务器，也要确保英伟达的人工智能芯片。目前，由于供应困难，科技大企们都在排着队订购英伟达的人工智能加速器。以去年10月李在明总统和黄仁勋的会晤为契机，韩国企业取得了确保26万张英伟达人工智能芯片的成果。三星电子和英伟达日益紧密的合作伙伴关系也是主要看点。两家公司超越存储器半导体（三星电子）和图像处理装置（英伟达）的合作，在代工（半导体委托生产）方面也加强合作。三星电子受委托生产英伟达的语言处理器Groq3。三星电子还在5月底在世界上首次向英伟达等顾客公司供应了第七代高带宽存储器HBM4E样品，因此有人期待，在产品检验和最终批量生产之前，合作将加快速度。朴贤益记者、李珉娥记者 beepark@donga.com、omg@donga.com