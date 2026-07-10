紧急戒严583天后，大法院判决尹锡悦“内乱审判”首案有罪

在高级公职人员犯罪调查处就12·3紧急戒严发布逮捕令后，因涉嫌动员总统警卫处妨碍执行逮捕令而被移交法院审判的前总统尹锡悦，9日被大法院（最高法院）判处有期徒刑7年。在宣布紧急戒严583天之后，司法机关首次对尹锡悦作出确定判决。大法院第三庭（主审：李叔妍大法官）在尹锡悦涉嫌妨碍执行特殊公务等上诉审中裁定，“原审判决没有误解法理的错误”，维持了判处尹锡悦7年有期徒刑的原审判决。这是尹锡悦正在接受的8个刑事审判中，大法院首次作出结论。法庭就尹锡悦方面主张公调处调查违法一事表示，“不存在问题”。法庭还提到宪法第84条“总统除了内乱、外患罪之外，在职期间不接受刑事审判”相关规定，并斩钉截铁地表示：“即使在职期间禁止刑事追诉，也不能视作全面禁止调查。”法庭得出结论称：“尹锡悦的内乱罪也是对滥用职权调查过程中认知到的相关犯罪，公调处对此拥有调查权。”对于尹锡悦方面“公调处执行拘捕令是违法的”主张，法庭也没有接受。法庭表示：“警卫处长没有具体提出拒绝执行拘捕令的理由，其‘会损害国家重大利益’的担心也得不到认可，因此执行拘捕令是合法的。”法庭因此认为，动员警卫处妨碍执行逮捕令等尹锡悦所涉嫌疑全部被判有罪的二审没有问题。尹锡悦方面在宣判后表示：“大法院没有好好审理的部分很多，对此深表遗憾。正在讨论裁决诉愿。”当天，大法院对尹锡悦的宣判，作为该院小法庭宣判，进行了有史以来首次现场直播。吕根镐记者、宋慧美记者 yeoroot@donga.com、1am@donga.com