李在明：“韩国将与‘稀土富国’蒙古国携手合作”

韩国总统李在明当地时间9日对蒙古国进行国事访问，与蒙古总统乌赫纳·呼日勒苏赫举行首脑会谈，决定加强稀土等核心矿物领域的合作。这是自2011年李明博总统对蒙古国进行国事访问以来，韩国总统时隔15年再次对蒙古国进行国事访问。李在明当天在蒙古乌兰巴托政府大楼与呼日勒苏赫进行首脑会谈后，通过联合宣言决定实现核心矿物供应网的多元化。蒙古国不仅用于机器人、电动车等尖端产业的核心原料钕等稀土的储量居全世界第二位，还拥有大量用于制造合金铁及特殊钢的钼等多种稀有金属。李在明在接受蒙古国国营通讯社采访时强调：“让我们构建一个参与核心矿物供应网所有商业阶段的模式。如果拥有优秀的矿物资源和发展潜力的蒙古国和具备矿业勘探、技术开发、产业革新能力的大韩民国能够合作，那么将成为供应网的核心伙伴。”两国为了开启韩蒙关系的黄金时代，决定进一步深化战略伙伴关系。两国决定到2030年实现10亿美元（约1.5084万亿韩元）的交易规模，并签署了21项谅解备忘录，其中包括在蒙古国建立第二国立癌症中心等。预计李在明将通过这次首脑会谈，摸索通过和朝鲜维持外交关系的蒙古国，为与朝鲜恢复对话创造友好条件的方案。李在明对呼日勒苏赫表示：“我们谈到了韩国政府的韩半岛和平、合作构想，总统积极认同韩半岛和东北亚和平与稳定的重要性。感谢您表示无论何时都支持韩国政府为韩半岛无核化和韩半岛和平稳定所做的努力。”乌兰巴托=尹多彬记者 empty@donga.com