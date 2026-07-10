美加墨世界杯或诞生56年来首位进球上双射手王

在2026年美加墨世界杯上，全球顶尖射手得分竞争激烈，能否产生56年来首位进球达到两位数的金靴奖得主备受关注。历届世界杯中，只有3名球员曾以两位数进球荣膺金靴奖。1954年瑞士世界杯，匈牙利球员柯奇士•桑多尔攻入11球拿下金靴；1958年瑞典世界杯，法国球员朱斯特•方丹以13球排名得分第一；1970年墨西哥世界杯，德国球员盖德•穆勒以10球夺得金靴奖。在美加墨世界杯参赛球员中，最接近两位数进球的是截至9日以8球领跑得分榜的“足球之神”里奥•梅西。自6月17日对阵阿尔及利亚的小组赛首战上演帽子戏法开启征程起，梅西到8日与埃及的16强赛为止，连续5场比赛均有进球。梅西若能在12日上午10时开赛的与瑞士队的四分之一决赛中攻入至少2球，就将成为自穆勒之后56年来首位单届世界杯进球上双的球员。如果梅西在剩余比赛再添5球，他将与方丹并列单届世界杯最多进球纪录第一。美加墨世界杯是梅西参加的第六届世界杯。梅西曾随阿根廷队夺得2022年卡塔尔世界杯冠军和2014年巴西世界杯亚军，并两次获得金球奖（最佳球员奖）。但他还从未将金靴奖收入囊中。卡塔尔世界杯上他攻入7球，但金靴奖被攻入8球的法国王牌基利安•姆巴佩拿走。志在卫冕美加墨世界杯金靴奖的姆巴佩攻入7球，紧随梅西位列得分榜第二。姆巴佩与挪威“怪物射手”埃尔林•哈兰德（第三）进球数相同，但凭借更多助攻（姆巴佩2次，哈兰德0次）占据更高位次。国际足联在排列世界杯得分位次时，若进球数相同，便比较经国际足联技术研究小组认定的助攻数。如果进球和助攻均相同，则出场时间更少的球员排名更高。姆巴佩领衔的法国队将于10日清晨5时与摩洛哥队进行四分之一决赛。哈兰德所在的挪威队将于12日清晨6时与“足球鼻祖”英格兰队展开八强对决。由于法国队和挪威队比阿根廷队先进行四分之一决赛，一旦姆巴佩和哈兰德上演帽子戏法，就能先于梅西达成两位数进球。金培中 wanted@donga.com