“半导体等出口势头良好”，国际货币基金组织将韩国今年经济增长率上调至2.6%

国际货币基金组织（IMF）预测，今年韩国经济将比去年增长2.6%。虽然中东战争带来的能源价格上涨负担，但随着半导体和人工智能硬件出口持续好转，预测值比之前发表高出0.7个百分点。当地时间8日，国际货币基金组织通过修正版7月份世界经济展望，宣布今年韩国经济增长率预测值为2.6%。这大大高于今年4月的预测值（1.9%）。韩国的增长率预测上调幅度在国际货币基金组织此次发表的30个主要国家中最大。明年的增长率预测值也从2.1%上调至2.5%，上调0.4个百分点。国际货币基金组织把韩国与台湾、泰国、马来西亚一起选为人工智能硬件净出口前四位经济体。虽然对中东能源进口的依赖度很高，暴露在战争的负面影响中，但半导体和人工智能硬件出口的好转超过了这些。今年第一季度（1月-3月）韩国经济增长率以年率为准达到7.5%，大大超过4月份的预测值（1.8%）。今年世界经济增长率预测值为3.0%，比4月份的预测值低0.1个百分点。中东事态导致能源价格负担过重的欧元区（0.9%）和日本（0.6%）的增长率预测值分别下调0.2个百分点和0.1个百分点。中国（4.6%）认为，得益于尖端制造业和出口的好转，虽然预测值上调0.2个百分点，但仍存在内需不振和结构性放缓的因素。对于美国（2.3%），维持了原有的预测。国际货币基金组织根据能源和食品价格的上涨趋势，预测今年的物价上涨率预测值为4.7%，上调0.3个百分点。这是从本月中旬起霍尔木兹海峡通航差池得到缓解，明年3月份能源供给和物流条件将恢复到战前水平的前提下得出的预测值。亚洲开发银行当天也发表亚洲经济展望，预测今年韩国增长率为2.6%，比4月份的预测值（1.9%）上调0.7个百分点。今年韩国的消费者物价上涨率预测值从原来的2.3%上调至2.7%。世宗=李相焕记者 payback@donga.com