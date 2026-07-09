AI引用论文难获信任 AI学术会议一次查出497篇违规

截至本月11日在首尔江南区韩国国际会展中心（Coex）举行的世界三大人工智能（AI）学术会议之一“国际机器学习大会（ICML） 2026”上，约有500篇论文被批量淘汰。问题的起因正是AI的应用。ICML采取论文作者相互评审的方式，但在论文评审过程中，发现了参会者使用被会议禁止的AI的情况。会议方面将违反规定使用AI的会员论文共497篇全部排除在评审和发表之外。据科学界8日消息，最近在论文选题、撰写、评估等所有环节，AI被日常化使用，这使得AI的可信度问题更加突出。在存在给出虚假答案的“AI幻觉”现象的情况下，随着AI的普及，即便是科学家之间也无法百分之百相信彼此的论文或评审结果，这种现象正在扩散。还有研究显示，自生成式AI登场约3年间，论文中“虚假引用”事例增加了9倍多。今年5月公布的美国哥伦比亚大学研究结果显示，今年前7周上传至医学数据库“PubMed”的277篇论文中，有1篇引用了不存在的虚假论文。而2023年约为每2828篇中出现1篇，3年间增加至10倍以上。本报与韩国科学技术翰林院共同进行的问卷调查显示，国内756名科学家中约有60%因可信度问题而对引入AI持犹豫态度。AI安全研究所所长金明柱（音）表示：“现在是需要努力并讨论如何过滤掉AI导致的论文虚假信息的时刻。”崔智媛记者、韩彩妍记者 jwchoi@donga.com、chaezip@donga.com