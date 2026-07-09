美伊再次互相空袭……美国撤销原油制裁豁免

美国在签署旨在结束战争的谅解备忘录3周后的当地时间7日，针对伊朗展开了大规模空袭。作为回敬，伊朗也攻击了巴林和科威特境内的美军基地等。美国还突然取消了6月份签署谅解备忘录后对伊朗实施的原油制裁豁免。最近伊朗在核心原油运输通道霍尔木兹海峡接连袭击民间船舶后，美国同时采取军事措施和经济制裁，进行强硬回应。也有人担心，通过签订谅解备忘录启动的停战和谈判遇到了危机。管辖中东的美军中央司令部当天通过X表示：“伊朗在国际水道攻击乘有无辜民间船员的商船，为了让它付出巨大代价，美军开始了强有力的连续空袭。此次美军空袭是对伊朗攻击通过霍尔木兹海峡的3艘商船的回应。伊朗的攻击是没有正当性的危险行为，明显违反了停战协议。”《华尔街日报》援引美国高级官员的话报道说，此次对伊朗的空袭规模是6月份签署谅解备忘录后空袭的四五倍。6月26日至28日，美国和伊朗也以伊朗攻击商船为契机，互相空袭对方军事设施。美国财政部海外资产控制局7日还取消了6月21日发放的允许伊朗生产、交货、销售自产原油的60天临时许可证。伊朗政府通过声明反驳说：“美国取消制裁豁免的决定违反了谅解备忘录条件。”申晋宇 niceshin@donga.com