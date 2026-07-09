近七成教师“体验过学生厌恶表述”……和“学校暴力”一样严重的问题

调查结果显示，在小学、初中、高中学生中，嘲弄或贬低特定地区或历史事件的表述广为存在。《东亚日报》最近委托韩国教员团体总联合会，以全国305名小学、初中、高中教师为对象进行了问卷调查，结果显示，今年第一学期中听到学生嘲弄、贬低、厌恶政治事件的教师占67%。这是令人担心培才高中助威嘲弄5·18事态是否源于青少年之间蔓延的厌恶表达文化的结果。教师们指出，YouTube和社交媒体是学生们学习厌恶表达的窗口。网络平台上充斥着嘲弄名人死亡或贬低外貌、地区、家庭环境等的内容，接触到这些内容的学生们在社交媒体或日常对话中像流行语一样跟着使用。据悉，相当多的学生不知道厌恶表达由来已久的历史痛苦和政治脉络，只是像玩轻松游戏一样使用厌恶表达。使用暴力语言却不知道是暴力，用歪曲方式对待历史事实等，都是不应轻易放过的问题。接受此次调查的教师中有一半以上表示，纠正学生们的厌恶发言并不容易。如果教师制止问题发言，就会因虐待儿童，如果试图纠正与问题发言相关的事实歪曲，就会因违反政治中立而被举报，因而闭口不谈。如果嘲弄和贬低在教室里蔓延却无法制止，那么教师的权威只能一败涂地。教权的弱化助长了厌恶扩散，厌恶文化再次弱化教权和公共教育，形成恶性循环。青少年具有叛逆的同龄文化可以看作是自然的成长过程。但过度的嘲弄和贬低是语言暴力。学校是学习多种背景的学生相互尊重、共存方法的共同体。从小就习惯嘲弄和被嘲弄的一代，难以期待成年后形成健康的共同体。应该把厌恶发言当作学校暴力等严重问题处理。孩子是成人的镜子。应该反省粗话和嘲弄成为日常的大人们的政治文化是否对孩子们的语言生活产生了负面影响。