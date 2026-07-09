时隔11年的旅游收支顺差，要想旅游成为新的增长轴



不久前，记者来到日本大阪的心斋桥筋商业街，看到人山人海，挤得水泄不通。街上大部分都是来自世界各国的游客。去年访日外国人达4270万名，是历代最大规模。旅游收入也达9.5万亿日元（约87万亿韩元），创历史最高纪录。最近，首尔光化门和西村等地外国游客明显增加，但看到到处是游客的日本，两国之间的差距依然很大。



最近访日的游客发生了巨大变化，不仅有韩国、中国大陆、台湾等亚洲游客，也来自美国、欧洲、澳大利亚等国。无论是规模还是收入，都被称为日本旅游产业的最大繁荣期。当然，日元走低带来的收益也不容忽视，但仅凭汇率效果很难说明是访韩游客两倍多的成果。



日本将旅游作为国家增长战略，20多年来一直坚持投资。2003年以旅游为国家战略之一的“Visit Japan”活动为开端，持续推进扩大地方机场国际航线、改善免税制度、培养地区庆典和文化遗产等。原来日本是一个现金使用较多、语言不通、旅行不便的国家。但是随着多国语言介绍、信用卡结算、交通信息提供等旅游基础设施的大幅改善，游客的移动和消费变得容易。



特别是，为了将游客分散到地方，各地在历史和饮食、自然、温泉、艺术发展成旅游产品上下功夫。得益于此，随着到地方小城市的旅游变得活跃，交通、食品、饮料等领域的整体消费增加。由于传统旅馆或文化体验等，到处都有可以参观的地方，外国游客的重访率和平均消费额也很高。日本重访率达到60%至70%，人均支出额达1560美元（约234万韩元）。



相反，韩国旅游仍然以首尔、釜山为中心的购物和短暂的市中心旅游为主。重访率也只有50%，人均支出仅为1155美元。由于韩流和韩剧的世界性人气，访韩外国人迅速增加，但缺乏可以前往地方停留几天的内容和交通、住宿基础设施。与全国多种住宿设施的日本不同，韩国的高级酒店集中在首尔、济州，在结算和找路等方面仍然存在很多不便之处。考虑到各地区拥有不亚于日本的文化资产和潜力，这一点令人遗憾。



去年访韩境外游客达1893万人次，创历史最高纪录，今年3月时隔11年再次实现旅游收支顺差。得益于韩流文化在世界范围内的人气，韩国旅游也迎来了新的机会。20多年来，日本始终坚持把旅游作为国家发展战略，取得了丰硕成果，在这一方面是一个很好的参考事例。现在需要通过将地方上的固有魅力培养成旅游资源，将“韩国文化力量”延续为可持续的旅游竞争力的长期战略。

