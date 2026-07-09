韩美日构建SMR出口联盟 “共同进军三四个国家”

在总统李在明出席的北大西洋公约组织（北约）峰会期间，韩美日决定构建小型模块化反应堆（SMR）出口合作机制，以进军印度-太平洋地区等第三国核电站市场。随着人工智能（AI）的普及，各国电力需求急剧增加，韩美日由此启动了下一代核电技术SMR“出口联盟”体系。外交部长官赵显、美国国务卿马克•卢比奥、日本外相茂木敏充于7日（当地时间）借北约峰会之机，在土耳其安卡拉举行韩美日外长会议，正式签署了关于SMR部署的合作备忘录（MOC）。备忘录内容包括支持SMR建设项目、组建三国企业联合体、项目融资、技术及燃料和装备支援等。韩国外交部和美国国务院强调：“在民间核领域各具优势的三国，为核能产业带来互利合作的机会。”即，美国的原创技术、韩国的建设能力、日本的材料和零部件等各国强项可汇聚形成协同效应。韩国政府着眼于印太地区希望引入SMR的三四个国家，计划加强与美日的出口合作。越南、新加坡、英国、捷克等国已公开表示有意引进SMR。SMR市场2025年预计为75亿美元（约10万亿韩元），到2040年有望达到3000亿美元。在推进“核电崛起”的中国凭借SMR出口加入全球能源霸权竞争之际，韩美日携手合作。李在明同日会见北约秘书长马克•吕特，讨论了韩国与北约之间构建“国防供应链”事宜，并正式宣布启动旨在签署采购框架协定的谈判。国家安保室室长魏圣洛在当地吹风会上表示：“协定一旦签署，将奠定制度基础，使韩国企业能够参与规模预计为每年15万亿韩元的北约共同采购市场。”并称：“除现有弹药供应项目外，韩国还将作为观察员参与国防及原材料项目。”此举旨在通过实现与北约的武器标准化等，跨越曾被视为加拿大潜艇项目竞标失败原因的“北约壁垒”。总统室高级官员表示：“正在努力尽快达成采购框架协定”，“协定签署后，与北约成员国进行共同采购或参与国防合作体系的渠道将进一步扩大。”申娜莉、安卡拉=尹多彬记者 journari@donga.com、empty@donga.com