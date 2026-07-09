防弹少年团携手英国博物馆推介韩国文化遗产

防弹少年团（BTS）与被誉为世界三大博物馆之一的英国博物馆合作，介绍韩国文化遗产。BTS所属经纪公司HYBE 8日表示：“6日（当地时间）至23日，将在英国博物馆韩国馆举行BTS参与的韩国文化遗产体验项目‘韩国馆体验之旅（Korea Gallery trail）’。”此次项目作为BTS于6日和7日在伦敦托特纳姆热刺球场举行的世界巡演“ARIRANG”（阿里郎）的线下活动之一而策划。配合演出日期，伦敦地标“伦敦眼”被染成“ARIRANG”的核心色彩红色，泰晤士河上还出现了载有“ARIRANG”标志造型物的大型船只。“韩国馆体验之旅”是以BTS今年3月发行的第5张正规专辑名称“ARIRANG”为主题，展出英国博物馆所藏韩国文化遗产的展览。博物馆方面说明：“从韩国馆的常设展品中，选取了与‘ARIRANG’所蕴含的希望、恢复力、归属感相契合的文化遗产。”例如，“月亮罐”体现“ARIRANG”所包含的人类之爱，“舍廊房”（韩式厢房）象征新的开始。还配合BTS专辑“ARIRANG”第6首曲目《No.29》中收录的圣德大王神钟钟声，展出了新罗文化遗产。博物馆参观者在韩国馆入口扫描QR码后，可按指引参观展览并参与活动。具体方式为收到“你的ARIRANG是什么？”（What is Your Arirang？）的提问后，在社交媒体上分享自己生活中产生共鸣的韩国文化遗产。HYBE方面表示：“期待BTS的音乐和我们的文化遗产能与访问英国博物馆的全球观众的个体体验相遇，引发另一种共鸣。”BTS自回归专辑发行后，从4月起在全世界34个城市举行88场规模的世界巡演“ARIRANG”。继上月出道纪念日在釜山亚运会主体育场与11万观众见面后，又经西班牙马德里、比利时布鲁塞尔，完成了英国伦敦演出。巡演今后还将途经欧洲、北美、东南亚等地，持续至明年3月。史智媛记者 4g1@donga.com