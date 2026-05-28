“三星电子风险”告一段落……留下的大社会课题“眼红的堂兄弟”

三星电子劳资双方暂时达成协议的工资协商案在工会成员赞反投票中获得通过。至此，历史上首次陷入半导体总罢工危机的劳资矛盾告一段落。现在，在半导体霸权竞争的中心，为了维持超差距技术竞争力，必须重新系好鞋带。虽然避免了危机，但超高额奖金争议在韩国社会各处留下的矛盾和相对剥夺感是需要治愈的沉重课题。三星电子工会共同交涉团27日表示，临时协议案投票结果以73.7%的赞成通过。但仔细分析投票结果就能发现，内部矛盾的火种仍然存在。主导交涉的超企业工会中有81%赞成，但以非半导体为中心的工会只有21%赞成。此前，三星电子会长李在镕曾表示“我们是一体、一家人”，但今后如何实现真正的整合已成为当务之急。由SK海力士开始、由三星电子工会点燃的“营业利润N%作为绩效奖”争议赤裸裸地暴露了韩国社会的两极化问题，进一步拉大了差距。创造天文数字般利益的半导体大企业的劳动者和担心生存的中小企业及转包企业劳动者之间的背离感越来越大，无法言喻。加上奖金的三星电子半导体职员的平均年薪是500强企业职员的7倍，是全体商用劳动者平均的14倍。26日，在最低工资委员会会议场也成为了话题，超高额绩效奖成为了象征工资差距和两极化的事例。工会主导的所谓“MZ式工程”是否合适也留下了疑问。虽然要求贡献多少就得到多少回报是理所当然的，但如果该工程只埋头于“自己份额的最大化”就不好办了。不正确评价对利益的贡献度，把半导体繁荣的外部因素也只主张是自己的成果，这个也不合理。真正的公正只有在回顾篱笆内外差距、共同成长的成熟的连带意识作后盾时，才能获得社会正当性。出口形势向好、有望跃居世界第四，韩国综合股指突破8000点，这些华丽数字背后隐藏着资产和收入两极化的阴影。除房价暴涨房带来的房地产差距外，搭上股价上涨车的人和没能搭上的人、身处优秀企业的人和非优质企业的人之间，割裂正在加深。已不能把这看成“堂兄买地我眼红”式的单纯嫉妒。不能放任流汗的努力被背叛的感觉、再也无法赶上的不安和绝望，如果任其积累，恐将成为引发严重社会裂痕的导火索。