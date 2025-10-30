“氰化钾米酒杀人”父女最终被判无罪……要将检察机关“调查造假”的责任追究到底



在检察机关作出“父亲和女儿共谋毒死母亲”结论的2009年“氰化钾米酒杀人案”的重审中，法院28日宣判父女二人无罪。父亲白某和女儿因涉嫌杀人等被判处无期徒刑和20年有期徒刑，去年因重审决定才获释放，之前已被关押15年。坐冤狱的女儿在被判无罪后说：“我想告诉检察官和调查官，不能这样调查。”



白某接近文盲，女儿是难以独立社会生活的智能“边缘”人，是需要帮助的社会弱势群体。法庭抨击检察机关不仅没有考虑到这一点，还在连拒绝陈述权都没有告知的情况下，通过诱导审问和强制调查得到了虚假的供词。白某的律师表示：“父女都否认犯罪，但（调查报告）却改为承认；如果否认，还会进行强制追问。”也就是说，检察机关急于提高业绩，放弃了保护人权并遵守合法程序的基本义务。



检察机关主张白某买来米酒和氰化钾，但这一主张也漏洞百出。检察机关起先说白某在某餐厅买的米酒，但是实际上已经掌握了可以证明白某没有去过这家餐厅的闭路电视画面，却没有提交给法院。被检察机关指认给了白某氰化钾的白某朋友在法庭上表示，“没见过氰化钾”。到了这一程度，说是超越了强压的水平，称之为捏造案件也不为过。



歪曲证据制造罪犯是破坏公共权力信誉的重大犯罪。但是此案中滥用职权罪的公诉时效已经过了7年，因此难以对负责的检察官进行刑事处罚。该检察官因接受其他案件相关人员招待等理由被免职，已经离开检察厅，因此也不可能再进行惩戒。通过再审查明真相的“纳拉超市强盗三人帮致死案”等负责人也以类似的理由逃脱了责任。为了防止类似事件再次发生，应该取消对非法调查的公诉时效，把责任追究到底。

