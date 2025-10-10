《北极星》通过理性女主角文珠和守护者山湖 打造女性爽剧新范式

“创作过程中不乏艰辛……这是一部让我获益良多的作品。”2日，在首尔钟路区一家咖啡馆见面的迪士尼+系列剧《北极星》（又译《暴风圈》）编剧郑瑞景与导演金希元，谈及作品收官感想时流露出复杂心绪。这部作品对曾执笔电影《小姐》《分手的决心》的郑编剧与执导电视剧《文森佐》的金导演而言，堪称“多方面的重大挑战”。《北极星》始于金希元导演“想讲述强大女性与守护她的男性故事”的提案。郑瑞景编剧在此基础上提出“虽属类型作品，但希望同时以爱情脉络展开”的构想。由此，文珠角色由演员全智贤担纲，山湖角色由姜栋元出演，作品作为“重磅制作”引发高度期待。然而剧集正式公开后，不乏评价认为存在遗憾。有观点指出男女主角坠入爱河的过程、暗杀事件证据浮现的展开等缺乏叙事合理性。郑编剧对此自评：“作为电视剧编剧的‘转型’似乎尚未完全实现”，并解释“因长期从事电影创作，事件篇幅总习惯控制在2-3小时尺度”。不过她也坦言：“此前创作也未曾过分追求合理性”，“我似乎是若缺乏超现实元素便难以产生兴致的创作者。”二人在本剧中始终坚持的核心追求是“重新塑造女性角色”。郑瑞景编剧表示：“希望创造与传统意义上女性主角承担角色截然相反的人物形象”，并说明“将理性睿智的特质赋予女性文珠，将温暖守护的职责赋予男性山湖”。金希元导演也透露：“虽常收到男性爽剧（塑造具备压倒性能力主角的叙事）提案，但始终思考以女性角色展开挑战的可能性。”或许源于相似的问题意识。继《小小姐们》（2022年）与本次《北极星》之后，二人将继续合作下一部作品《刑警吴玛丽》。“从电影转型到电视剧的创作过程中，目睹了生死搏命般的激烈现场。仿佛岩壁攀援时形成的命运与共的羁绊。”（郑编剧）“我们自觉满意时观众反响未必相同，也存在未竟的挑战。在第三部作品中将重新梳理既往遗憾。”（金导演）金泰彦记者 beborn@donga.com