老年最大的困难是“孤独”



“富足的晚年需要什么?”对于这一提问，人们经常会回答金钱、健康和幸福。金钱和健康谁都容易理解，但幸福则略有主观性。因此会被“社会关系”“生活的意义”等所代替。那是一种不被孤立、能够确认自己还活着的状态。



退休前后，中年人最容易忽视的就是社会关系。越是把职场生活当作人生全部的人越是危险。无数有经验者的说法是，“无业过劳死”只是暂时的，半年一过，通过职场建立的人际关系大多会中断。孤独会降临生活。



当下的世界是各自为生的的孤独社会。也许正因如此，人们经常听到这样的劝告：“年龄大了，反正会变得孤独，因此要培养“孤独力”。



为什么会变成如此孤独的社会呢？专家们指出，原因有单人家庭的增加、两极化、贫困、高龄化等。在韩国，每3个家庭中就有1个（36.1%）是独自生活，其中35.5%是高龄。预计到2040年，每10名高龄者中有4人将独自生活。老年独居容易造成社会孤立，经常提到的孤独死危险也会增大。



每个人活着都会感到孤独。问题是以此为契机，很容易陷入孤立的泥潭。如果因退休、死亡、事业失败等感到忧郁和疏远时，没有可以敞开心扉说话或依靠的人，就会处于孤立状态。统计厅每年公布的社会孤立度调查结果显示，每10名国民中就有3人回答“身体和精神危机没有任何地方可以得到帮助”（2023年）。从各年龄段来看，该回答从20多岁的24.5%增加到60岁以上的40.7%，与年龄成正比。如果对60岁以上的人进行细分调查，就会得出更明确的结果。



国外对孤独的警惕已经很高。美国哈佛大学医学院教授杰里米·诺贝尔在著作《摆脱孤独的计划》中说，孤独就像每天抽15支烟一样，对健康有害。孤独带来的压力会削弱免疫系统，促进炎症，进而引发心血管疾病、癌症、痴呆、糖尿病等。精神上孤独也会降低自尊，放纵自己，阻碍社会交往，失去安全网。诺贝尔提出的解决方案是“与他人的连接和纽带”。



英国从2018年起将孤独规定为社会疾病，医生开始给患者提供代替药物、与人一起的各种活动的“社会处方”。有不少报告称，恢复与人们的直接交流后，没有生机的老人重新找到了生活的活力。



不久前见到的70多岁律师的话让我记忆犹新。他说：“韩国老年人最大的问题是孤独。非常贫穷的人由国家照顾，非常富裕的人自己看着办就可以了，但中间层在没有对策的情况下被抛弃了。”



照顾孤独的福利之手只伸向基础生活保障对象，这是不可避免的。那么，中间段的老年只要通过自己的力量努力摆脱社会孤立就可以了。在健康允许的情况下，要多行动，多见面，与周围保持良好的关系，通过轻松的工作或志愿活动寻找生活的意义。



在国政企划委员会8月13日提出的新政府国家蓝图中，“共同幸福的大韩民国”引人注目。有消息称，执政党内部正在准备增加“国民总幸福”的法案。期待在个人努力的同时，国家也能构建更多的积极支援老年活动的系统。

