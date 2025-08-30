核电回归或成“新常态”



英伟达（NVIDIA）首席执行官（CEO）黄仁勋（美籍华人）22日赴台，与全球最大半导体代工企业台积电（TSMC）高层会面。英伟达产品多数由台积电生产。黄仁勋对媒体表示：“衷心希望人工智能（AI）产业发展能催生多种形态的能源开发。”



次日，台湾就三个月前关闭的南部马鞍山核电站是否重启举行公民投票。约434万选民（占总投票者74%）投赞成票，远超反对票（约151万票）。但根据中国台湾地区法律，赞成票需达全体选民25%（约500万票）方可通过，最终未能通过。但结果显示民众对重启核电存在强烈诉求。台湾媒体分析认为，黄仁勋前一日的发言实为呼吁重启核电。



台湾与韩国、新加坡、香港并称“亚洲四小龙”，1980年代曾运营6座核电站，当时电力供给高度依赖核能。但2011年日本福岛核事故后，处于环太平洋地震带的台湾核电站安全问题引发担忧。



2016年至去年5月执政的民进党籍前领导人蔡英文积极推行“脱核电”政策。受此影响，6座核电站全部关闭，当前电力供给依赖天然气、煤炭等化石能源。



但脱核电政策实施后，台湾陷入持续性电力短缺。去年6月，台积电、富士康等企业所在的台北内湖科技园区发生停电，3000余家入驻企业遭受损失。



台湾与韩国类似，均为制造业主导型经济结构且高度依赖出口，稳定电力供应至关重要。据标普全球最新数据，台积电用电量占台湾全岛用电量的8%。随着台积电为英伟达代工生产高性能AI芯片，预计2030年该比例将达24%。过度依赖进口化石能源的国家能源风险已不容忽视。



受益于半导体产业景气，台湾地区今年第二季度（4-6月）经济同比增长8.0%，较去年同期显著提升。与中国大陆实质控制导致资本人才外流的香港（今年一季度负增长）、前一季度环比负增长且二季度仅增长0.6%的韩国形成鲜明对比。若能保障稳定电力供应，台湾经济完全可能实现更高增速。



核电并非绝对安全，但其经济性优于其他能源且碳排放量较低的优点显而易见。随着AI时代来临、乌克兰危机长期化及气候变化影响加剧，曾推进脱核电的意大利、比利时、立陶宛、丹麦、瑞典等欧洲主要国家近期纷纷宣布或考虑“回归核电”。在此背景下，仅以极低概率的核事故为由反对核电的主张，实为空洞之谈。

