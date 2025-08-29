“亲劳动”政策或加速机器人劳动时代到来



特斯拉宣布将于9月正式推出基于完全自动驾驶（FSD）技术的“机器人出租车”服务。该公司今年6月曾在得克萨斯州奥斯汀面向部分网红进行试点运营，下月起将向公众开放服务。预计收费标准亦颇具突破性，每英里0.4美元（约560韩元）的价格显著低于全球网约车平台优步（每英里约2美元）。这项威胁全球商用车辆驾驶员就业的完全自动驾驶技术已然近在眼前。



自动驾驶与人工智能（AI）等超创新技术相结合的物理AI系统，如今在韩国也已开始取代普通民众的工作岗位。餐厅里顾客通过自助点餐机下单后，烹饪机器人制作餐食，再由送餐机器人进行配送。小型个体商户不再支付人均数百万韩元的人力成本，转而通过每月支付数十万韩元订阅费的方式雇佣机器人。



尽管李在明政府与执政党竞相推行亲劳动政策，但令人担忧的是其结果可能适得其反，反而剥夺劳动者的就业机会。这令人联想起文在寅政府时期——虽然宣称要实现收入主导型增长而大幅提高最低工资标准，反而导致低收入岗位减少、收入不平等加剧的现象。



已有观点指出，在执政党主导下通过国会的“黄信封法” （《工会法》第2、3条修订案），极有可能成为并非亲劳动而是“亲机器人”的政策。该观点认为，工会风险越大，企业越会扩大自动化与机器人应用规模，从而驱逐劳动者。法律通过次日机器人概念股在股市暴涨的现象绝非偶然。



现场已感受到“黄信封法”带来的强烈冲击。现代汽车工会在法案通过仅一天后就通过了罢工投票。第三天现代钢铁分包工会又以违反《派遣法》为由向检方控告现代汽车集团会长郑义宣。在此背景下，现代汽车或许会畅想与机器人建立理想的“劳资关系”——既无需给机器人加薪，又可实现包括夜间和周末的24小时不间断运作，还完全不存在罢工风险。



现代汽车集团计划最早于10月将旗下美国子公司波士顿动力开发的类人机器人“阿特拉斯”投入佐治亚州的“Metaplant America”工厂。通过引入机器人降低人力成本等生产成本，将有助于构建不受关税风险影响的具有竞争力的本土生产体系。



虽然彻底杜绝产业现场重大灾害确有必要，但过度的处罚强化可能进一步将人类排挤出产业领域。事实上为保障劳动者安全，高风险岗位已呈现被机器人替代的趋势。浦项制铁光阳钢厂作业现场已投入使用波士顿动力的四足行走机器人“Spot”，而凭借韩美造船合作迎来利好的国内船厂也正在用AI焊接机器人替代技术工人。



加之政府以“物理AI第一强国”为目标，宣称五年内跻身类人机器人三大强国的发展战略，亦可能加速就业岗位的蒸发。若政府所说的技术领先型增长单纯沦为用AI代理和机器人替代劳动者的模式，“无就业增长”现象将会固化，两极分化亦将加剧。若仅通过向少数创新企业征收AI机器人税再分配给多数失业劳动者，难道真能实现全民幸福？面对AI大转型时代，政府需要更深谋远虑，切实守护人类劳动价值，构建可持续的劳动环境。

