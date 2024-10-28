“另一种国家代表”们奔跑在秋天里. October. 28, 2024 09:58. by 京畿河南=金正勋记者 hun@donga.com. 由国家报勋部和东亚日报共同主办的“2024 Respect Run”26日在京畿道河南市弥撒警政公园和附近道路上举行。包括制服工作人员在内共5175人参加。 该大会是报勋部正在进行的“另一种国家代表”活动的一环。报勋部从2022年开始以向军人、警察、海洋警察、消防官、教导官等制服工作人员传达感谢之情为宗旨，进行了“另一种国家代表”活动。因为他们的制服上戴着太极徽章，为国民献身的模样与国家代表选手非常相似。 本次大赛分为10公里和5公里部门举行。在10公里男子组比赛中，釜山东莱消防署119救助队所属的消防校甘镇圭（31岁•人名音译下同）以33分25秒的成绩获得了第一名。甘消防校说：“为了管理体力，经常参加跑步比赛，能在制服工作人员参加的大赛中夺冠，感到非常荣幸。” 在5公里男子组比赛中，预备役少校金泰权（49岁）以16分46秒的成绩率先到达终点。金某说：“希望通过这样的大会，营造比制服工作人员更受尊敬的社会氛围。” 在10公里女子组比赛中，育有3个子女的“职场妈妈”尹贞河（41岁）以41分59秒的成绩获得了第一名。在5公里女子组比赛中，保育教师池允儿（37岁）以20分21秒的成绩获得冠军。此次大赛的部分收益将捐赠给“所有人的报勋梦”。所有人的报勋梦是报勋部等建立的捐赠平台。该平台是为了支援独立运动家、参战有功者、牺牲军人及警察、消防公务员等及其遗属而设立的。

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