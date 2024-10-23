一碗热乎乎的汤饭. October. 23, 2024 08:41. by 郑德贤=大众文化评论家 . “大韩民国主权属于国民，所有的权力都来自国民。国家即国民！”梁宇硕导演的电影《辩护人》以上述经典台词广为人知。这是为了拯救因国家暴力而面临牺牲危机的青年，在法庭上为他辩护的宋宇硕（宋康昊饰）律师的一席话。虽然是留在电影史上的经典场面，但对我来说这部电影另有名场面。那是宋宇硕律师准备司法考试时经常去的汤饭店大婶崔顺爱（金英爱饰）的轶事。因为太累了，想要放弃，宋宇硕把书都卖了，来到了那家店，为了还拖欠的赊账费，摸了摸口袋里的纸币，结果逃跑了。于是，他重新买回了已经卖给二手书店的书籍，考试合格后成为了一名律师。 为了还债，又来到了汤饭店。宋宇硕说自己就是当时吃完饭逃跑的家伙，想递给大婶装有赊账费用的厚厚的信封，崔顺爱挽留道。“自古以来旧账不是用钱，而是用往来来偿还的。让你常来的意思。知道没？哎哟，心情真棒。今天这顿也免了。”那句话里流露着真心。与其责怪欠债逃跑的人，不如为吃自己做的饭后成功的人感到高兴。被感服的宋宇硕紧紧抱住大婶，崔顺爱就像妈妈一样拍着他的后背说。“好好吃饭就行了。那算什么，到现在还放在心上。” 这一碗汤饭的价值有多少呢？那不是用价格可以衡量的，其中蕴含着心灵价值。获得奢华待遇后毫无感恩之心活着的人何其多。不忘那小小的汤饭的身世，以及不是用金钱而是用心灵来换算的心。在当今时代，更是令人怀念。

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