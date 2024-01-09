“动摇66万亿韩元规模方便面市场的女性”， WSJ集中报道儿媳妇的“火鸡面神话”. January. 09, 2024 08:03. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 三养方圆集团（前三养食品集团）副会长金廷修作为成功让“火鸡面”在世界范围内掀起热潮的主角，在海外备受瞩目。 美国《华尔街日报》（WSJ）6日（当地时间）集中报道了金副会长是“动摇500亿美元（约66万亿韩元）方便面市场的女性”。 WSJ表示：“世界方便面市场比5年前扩大了52%，去年增长到了约500亿美元的规模”，“火鸡面在美国沃尔玛的高端方便面中也是销量十分优秀的产品。” 据WSJ透露，金副会长是火鸡面成功的中心。2010年春天，她和女儿一起在首尔市中心散步，从一家以刺激性味道闻名的炒饭店回来后，对“极辣”方便面有了信心。金副会长立即跑向超市，买了3份辣酱和调味料，送到研究所和营销组，之后她亲自在家开始了研究。投入1200只鸡和2吨酱汁，经过几个月的努力，终于找到了最佳味道。 金副会长是前三养食品创始人、已故前名誉会长全仲润的儿媳妇。三养食品在外汇危机当时破产后，金副会长1998年进入公司，开始帮助丈夫全仁章（音）前会长。企业经营分析企业CEO Score的代表金京俊对WSJ评价说：“三星、LG、现代等大多数韩国企业都是由男性继承者领导的，金副会长作为儿媳让企业起死回生，这是非常罕见的。”

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