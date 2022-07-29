豪迈的征途. July. 29, 2022 07:55. . 上周在法国巴黎乘坐的地铁突然在协和站停了下来。瞬间，所有车厢的灯全部熄灭，乘客们惊慌失措。在停电还是恐怖袭击发生?正当人们不安的瞬间，出现了“换车”的广播。广播解释说，前面的车辆冒烟，需要进行检查。周围的人说“看来要停电了”，急忙离开了地铁。同一时期笔者去过的巴黎一家餐厅在晚上营业之前也停电了。餐厅老板说，“对不起，今天做不了饭菜”，然后关了门。 随着酷暑下接连发生大大小小的电气事故，法国人也切身感受到了能源的重要性。在这种情况下，俄罗斯国营能源企业俄罗斯天然气工业股份公司从11日开始利用10天时间，把通过德国流向欧洲国家的天然气减少到总容量的40%，并从27日开始又减少到20%。入侵乌克兰的俄罗斯在遭到西方制裁后，紧握天然气进行了反击。 因此，欧洲对今冬将迎来“俄罗斯之冬”的恐惧正在加大。“俄罗斯之冬”原指侵略俄罗斯的法国拿破仑和纳粹德国希特勒实际下台的俄罗斯“冬”将军。最近被用作俄罗斯引起的欧洲严寒。也就是说，俄罗斯将关闭天然气管道，让欧洲今年冬天在严寒中刺骨。 危机感高涨的欧盟向成员国提出了“把天然气消费量减少15%”的超强硬措施。欧洲国家对欧盟提案开始忙碌起来。法国政府向全国所有商店通报说：“启动空调或暖气时，一定要关门营业。”违反该规定的个体户最多要缴纳750欧元（约100万韩元）的罚款。个体户之间出现了“如果今年冬天发生停电，在一定时间段内必须停止营业”的说法。 把家庭收入的10%以上用于能源的“能源贫困层”比重激增到全体家庭的25%，德国地方政府正在为弱势群体指定共同供暖区域。据悉，超市购买木材和煤炭以应对停电事故的人正在增加。 欧洲国家也知道这样的对策不是根本性的解决方法。即使再怎么减少能源消耗也是有限的。快速发展的国家为了长期维护能源安全，从中东、非洲资源大国得到了天然气或代替天然气供应的原油的约定。 据悉，18日与阿联酋达成能源相关协议的法国总统马克龙要求提供柴油。当时阿联酋总统外交助理安瓦尔·加加什对记者们说的话非同寻常。“40年来一直向远东地区出售石油，在面临危机的现在，石油正在转而销往欧洲。”如果韩国的第五大原油进口国阿联酋将原来供应给亚洲的石油转向欧洲国家，国内原油供应就会变得不稳定。 欧洲大国从建立长期纽带的非洲国家购买各种资源，因此资源供需相对稳定。尽管如此，连总统也出面跑“能源营业”，改变资源大国的销售网。与这样的欧洲相比，“资源贫乏国”韩国是多么迫切地应对能源危机呢？为了不输给竞争国家的攻击性能源外交，韩国政府也应该做出努力。

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