“干扰司法”4人被判无罪……法院有错，但检方起诉也不合理. November. 27, 2021 07:25. . 韩国大法院（最高法院）前天对前大法院院长梁承泰在位时期因涉嫌“滥用司法行政权”受审的3名法官宣判无罪。2016年所谓“郑云浩门”中，时任首尔中央地方法院负责拘留的法官曹仪渊、庭长法官成昌浩，因向时任刑事首席庭长法官申光烈报告了包括法官腐败等内容的检察机关调查记录，申光烈又向时任法院行政处次长林宗宪作了报告，因而以泄露公务秘密的嫌疑被起诉。但原审判定他们的行为是职务的一部分，大法院也作出了这一认可。 检察机关在2018年大规模调查滥用司法行政权疑惑后，将前大法院院长梁承泰、前次长林宗宪等14名前任、现任法官移交审判。其中，前大法院首席审判研究官柳海龙上个月被大法院被判无罪，到目前为止共有4人被判无罪。前釜山高等法院部长法官林成根等4人也在一审或二审中被判无罪。虽然检方大举投入最精锐的首尔中央地方检察厅特别调查部检察官，但被起诉的人中有一半以上被判无罪或在下级审判中被判无罪。 当然，滥用司法行政权并没有得到免罪符。法院对申光烈指出：“所获信息确实超出了允许的内容范围。”这是部分认定，虽然不是犯罪，也是获取信息不当。前法院行政处基调室长李敏杰等2人因涉嫌介入统合进步党相关诉讼，在一审判决中被判有罪。这是绝对不允许发生的事情，而且在检察机关展开调查之前，法院应自行采取适当的措施。但是，梁承泰等4名领导层人士反而因涉嫌主导介入审判、隐瞒法官违法事实而受到审判。正因为如此，国民对司法部的信任才会下降。 但这并不能减轻导致一大批无罪判决的检察机关的责任。向申光烈等人报告的内容已有很多被外界所知，因此还引发了是否属于公务机密的争议，但检察机关却坚持予以了起诉。因此，即使有人批评这是借“清算积弊”之机强行进行起诉，也是无言以对。另外，因涉嫌滥用司法行政权而被起诉的法官们，一直受到了离开法官职位或被排除在审判之外等不利益。即使被判无罪，也很难找回失去的名誉。由于过度行使检察机关权力，发生了难以恢复的损失。对此，检察机关应进行深刻的反省。

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