首尔公寓连续两周“卖方>买方”. November. 27, 2021 07:26. by 郑顺求记者 soon9@donga.com. 受贷款限制和利率上调的影响，首尔公寓的卖家比购房者多的情况已经持续了两周。韩国国务总理金富谦表示：“房地产正从卖方市场转向买方市场。但房价‘突然性’下跌是危险的。” 26日，据韩国房地产院透露，11月第四周（以22日为标准）首尔公寓的买卖供求指数为98.6，继前一周（99.6）之后，连续两周低于标准值（100）。买卖供求指数越是低于100，就意味着想卖房的人比想买房的人多。 首尔公寓的买卖供求指数上周为99.6，7个月以来首次下降到了100以下，而本周又下降了1.0点。在江东区经营中介所的金某（58岁）说：“进入11月以来，要买公寓的咨询电话屈指可数”，“即便如此，卖房的人不会降低价格，因此买方和卖方之间的‘拔河对抗’似乎仍将继续。” 从各地区来看，东南地区（江南、瑞草、松坡、江东区）的买卖供求指数从上周的99.5降至98.2，西南地区（阳川、江西、九老、永登浦、铜雀、冠岳区）的供求指数从99.7降至98.2。首尔市中心地区（龙山、钟路、中区）的供求指数为100.7，超过了100。 当天，金总理在首尔公馆举行的出入记者团恳谈会上诊断说：“现在房地产市场上达成的几起交易，交易价格比卖家的期待下降了80~85%”，“只有急于出售的人才会签订合同。”他接着说：“只能从整个社会逐渐消除泡沫。”也就是说，房价是与家庭负债相连的问题，因此，为了管理金融风险，不能出现价格急剧下跌的现象。

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