2024年世界乒乓球锦标赛将在韩国釜山举行. November. 26, 2021 07:35. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 去年受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情影响而流产的釜山世界乒乓球锦标赛将于2024 年举行。 大韩乒乓球协会25日表示，釜山世锦赛再申办成功。23日，在美国休斯敦希尔顿酒店乔治布朗会展中心举行的国际乒乓球联合会（ITTF）定期总会上，釜山被确定为2024世界锦标赛的举办地。釜山在会员国投票中获得97票，以较大优势战胜了阿根廷的布宜诺斯艾利斯（46票）。 釜山去年已经成功申办了世界锦标赛。但是当时因新冠肺炎疫情的发生，在举行之前被取消。大韩乒乓球协会会长柳承敏解释说：“很高兴能在2024年将此前以来的准备工作付诸实施”，“世界乒乓球人将在釜山见到最好的比赛。” 釜山世界乒乓球锦标赛将于2024年5月24日至6月2日在釜山海云台区BEXCO（釜山会展中心）举行。这是世界乒乓球锦标赛首次在韩国举行。世乒赛是100多个国家和2000多名管理人员、选手参加的大规模活动。据协会实施的事前妥当性调查结果显示，86%以上的釜山市民希望重新申办比赛，40%以上表示愿意参加志愿者服务活动。

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