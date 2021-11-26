基准利率上调至1%…20个月的“零利率”落下帷幕. November. 26, 2021 07:35. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韩国银行将基准利率从0.75%上调至1%。为应对新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的冲击，从去年3月开始的“零利率时代”时隔20个月终于落下了帷幕，进入了“1%时代”。最近三个月将基准利率上调0.5个百分点的韩国银行暗示明年第一季度（1 ~ 3月）有可能进一步上调利率，因此预计家庭的利息负担将进一步加重。 25日，韩国银行召开金融通货委员会，将基准利率从现行的年0.75%上调至1.0%，上调了0.25个百分点。此前的8月，韩国银行自新冠疫情扩散后首次上调利率，时隔3个月再次上调了利率。这是自去年3月以后，时隔1年零8个月基准利率首次突破1%大关。 韩国银行总裁李柱烈在金融通货委员会结束后举行的记者招待会上解释了上调利率的背景，他说：“物价上涨压力可能会比当初预想的要大，而且有必要留意金融不均衡的危险。”韩国银行当天将今年消费者物价上涨率预测值从当初的2.1%上调到了2.3%。明年的物价上涨率预测值也从目前的1.5%大幅上调到了2.0%。 李总裁还表示：“1%的基准利率仍处于宽松水平。考虑到明年的增长和物价前景，目前的利率水平不会制约实体经济。”他还表示：“如果经济条件允许，不排除明年第一季度继续上调利率的可能性。” 随着基准利率的反复上调，贷款利率的上升速度也将加快，因此，进行“举债投资”的人的负担将进一步加重。特别是增加债务的零散个体经营者、多重债务者等弱势阶层和边缘企业有可能遭受直接打击。据韩国银行推算，如果基准利率今年上涨到1%，家庭的年利息负担将增加5.8万亿韩元。

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