创伤伦理学. November. 24, 2021 07:26. . 有人从憎恨中学到憎恨，有人则从中学到爱。决定那个的是那个人的器量。阿尔及利亚出身的法国哲学家雅克•德里达从憎恶中提炼出了“爱的伦理” 他是个学习成绩很好的学生。在曾是法国殖民地的阿尔及利亚小学，获得第一名的学生们轮流升起国旗。但轮到德里达的时候，另外的学生代替了他的工作。因为他是犹太人。不仅仅是这件事。殖民政府实施了限制犹太人学生的配额制。最后连这个也减少了一半。正如他所说“黑色、非常像阿拉伯人、个子矮小的犹太人”，是他在1942年10月被赶出中学的原因。第二年4月，他又回到了学校，虽然只有几个月的时间，但这件事对一个12岁的男孩造成了很大的伤害。 他成为哲学家后所写的一切多少都留有那些伤痕。稍微夸张一点，其创伤就是哲学的出发点。伤痛并没有教会他如何面对憎恨。也没有教他怨恨和自卑感。也没有讲授本民族中心主义。创伤教给他的是热情接待他人的精神。他说：“真正的款待是款待不能款待的东西。”他说：“不仅要款待人类，还要款待包括动物在内的所有东西。”作为犹太人的他对以色列向巴勒斯坦人施加的暴力感到愤慨也是因为这个原因。从历史上看，他讨厌受难的犹太人将其他民族逼向受难的矛盾和伪善。 德里达是一位热情的，真的温暖的哲学家，他把创伤作为伦理学的基石。不然怎么会说所有的事由都是从那个伤口中提炼出来的呢？他在成长过程中认为“没有必要给自己的伤口上药”。硬是不肯痊愈。讽刺的是，他的治愈在于拒绝治愈。因为他器量大，所以这是可能的事情。文学评论家•全北大学客座教授

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