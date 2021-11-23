检察机关应彻查“上线”和“50亿俱乐部”，朝野政党要尽快同意特检. November. 23, 2021 07:23. . 检察机关昨天以渎职等嫌疑起诉了火天大有大股东金万培、天火同人4号所有者南旭律师、天火同人5号所有者郑英鹤会计师。据调查，这些人与城南城市开发公社前代理社长柳东奎等人一起，以有利于火天大有的方式制定了大庄洞开发公募方针、经营协议等，给城南城市开发公社造成了1827亿韩元以上的损失。金万培还涉嫌承诺给柳东奎700亿韩元贿赂、实际上提供了5亿韩元。 负责大庄洞开发设计和游说的主角们虽然被移交审理，但核心疑惑还没有解开。特别是，就有没有“上线”介入将数千亿韩元开发利润转交民间企业的大型腐败事件，检察机关的调查未有丝毫进展。被指认为查明“上线”的第一个关键人物，是前城南市政策室室长郑镇相。郑镇相是共同民主党总统候选人李在明的亲信，签署了9件以上与大庄洞开发相关的公文，柳东奎在遭受扣押搜查之前与其通电话的事实也被揭露，但检察机关并没有进行调查。 关于火天大有的游说疑惑，“50亿俱乐部”的实名也被公开，但调查没有任何进展。在李在明违反《选举法》一案的审判中提出无罪意见、卸任后共接受火天大有1.5亿韩元顾问费的前大法官权纯一，本人担任火天大有常任顾问、女儿在火天大有任职工作等、在诸多方面与火天大有有关联的前特别检察官朴英洙，儿子从火天大有离职后收受50亿韩元的前国会议员郭尚道等人，如果不对他们进行调查，就无法查清大庄洞事件的全貌。 为了切实查清这些疑惑，特检已不可避免。朝野政界也原则上赞成实施特检。但对于国民力量党总统候选人尹锡悦在担任检查官时期对釜山储蓄银行有关大庄洞贷款进行了不实调查的疑惑，是否纳入特检调查范围，国民力量党方面表示反对，而共同民主党则反对由国民力量党主导特别检察官的推荐等，还有许多问题需要超越各自立场。 想要减少特检给大选带来的混乱，最重要的是在选举日之前结束调查。目前距离选举日只剩下106天。朝野政党应尽快进行协商，尽快达成协议。另外，起诉大庄洞成员并不意味着检察机关调查的结束。即使实施特检，查明大庄洞真相的成败，也有可能取决于检察机关多么认真地进行进一步调查并进行移交。检方昨天表示：“将继续调查提出的各种疑惑。”为了不让这句话停留在说说而已，检察机关应该勒紧调查的绳索。

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