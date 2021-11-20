李在明无可奈何挥动的“选举用”灾难补助，引发混乱的20天. November. 20, 2021 07:40. . 共同民主党总统候选人李在明前天撤回了向全体国民追加发放灾难补助的主张。他在上个月底提议“每人追加发放30万∼50万韩元”，20天后最终不了了之。这是事必归正。李在明表示：“在野党反对，政府也面露难色。不想固执己见。”说得好像是遇到了在野党和政府的障碍而选择了现实论，但这是企图逃避责任的诡辩。 李在明的主张是以总统选举前夕的明年1月发放为目标，由此来看，它很大程度上出于“选举用”的意图。这是在没有与执政党或政府进行任何协商的情况下作出的善心公约。尽管财政当局面露难色，他仍然混淆现实，声称“超额税收达40万亿韩元，国库充盈”“富国穷民，这合适吗?”。“超额”税收这个词本身就是错觉。这不是富余出来可以乱花的钱。这并不是经济运转良好多出来的钱，相当部分是房价暴涨带来的房地产税收。今年的财政赤字也多达90万亿韩元。《国家财政法》规定，超额税收应首先用于地方交付税、地方教育财政负担金、偿还国债等。如果装作不了解情况而强行推进，无异于暴露出了其国家经营能力的限界。 执政党的态度也令人够瞧：将发放名义改为“恢复日常生活防疫补助”，并将发放标准降至每人25万韩元、20万韩元等，动用各种手段，绞尽了脑汁。甚至还出现了罕见的“推迟纳税”伎俩，即，如果将本应该今年年底征收的部分税金推迟到明年，由此来筹集资金，就可以在总统选举前夕撒钱。这种情况下，对于今年剩余税收达19万亿韩元，企划财政部却错误地报告，说“可能超过10万亿韩元”，从而引发了争议。对此，执政党甚至恐吓说要进行国政调查，李在明也威胁说要取消企划财政部的预算功能，但青瓦台却保持沉默，声称“党政看着办”。 即便是执政党总统候选人，也不能违反法律，把国家预算当作私房钱使用。然而，历史上有过执政党、政府、青瓦台因为总统候选人的一句话而陷入如此混乱的局面吗?对于李在明撤回发放建议的消息，青瓦台表示：“这是值得欢迎的事情。”20天里把国家搞得天翻地复，党内还有人评价说：“展现了李在明的灵活性。”如果不是把国民当作傻瓜，绝不会有这种反应。

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