“Hot 6”李晶恩最终战首轮单独领跑，“将竭尽全力去赢得赛季首胜”. November. 20, 2021 07:41. by 姜泓求 windup@donga.com. 在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛本赛季最后一场比赛的第一天，“Hot 6”李晶恩（25岁•大方建设•照片）处于单独领先位置。 19日，在美国佛罗里达州那不勒斯迪伯伦高尔夫俱乐部（72杆）举行的LPGA巡回赛最后一场CME集团巡回赛锦标赛上，李晶恩在没有吞下柏忌的情况下，仅小鸟球就抓住了8个，以中间合计低于标准杆8杆的64杆暂时登上了第1位。李晶恩领先金世煐（28岁）等并列第2位的集团1杆。 李晶恩在16至18号洞连续抓住3个小鸟球，收尾阶段的集中力非常突出。李晶恩在2019年5月获得美国女子公开赛冠军后，将向巡回赛第2个冠军发起挑战。今年她的最佳成绩是在7月份大满贯赛事依云锦标赛上获得的亚军。李晶恩表示：“我的目标是在没有柏忌的情况下进行比赛，我做到了。今年的目标是赢得一场胜利，但赛季仅剩下一场比赛。我将竭尽全力。”也就是说，随着正在矫正中的后挥杆变得更加方便，可以展开更加精巧、攻击性的比赛。此次比赛的冠军奖金（150万美元•约17.8亿韩元）是历届女子比赛的最高奖金。 女子高尔夫世界排名第2位的高真荣（26岁）以2个柏忌、5个小鸟球、中间合计低于标准杆3杆共69杆的成绩并列位于第25位。与高真荣争夺劳力士年度“最佳球员奖”的世界排名第一的内莉•科达（23岁•美国）领先高真荣3杆，并列位于第六位。

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