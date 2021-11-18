三星电子位居“全球最佳品牌”第二位，仅次于谷歌. November. 18, 2021 07:19. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子在英国舆论调查公司YouGov评选的“2021年全球最佳品牌排行榜”中位居第二。在同一调查中，三星电子在2019年和2020年分别排在第4位，而今年上升了两个名次。 16日（当地时间），根据YouGov的统计，全球品牌排名第一的是谷歌（111分）。排在第二位的是三星电子（99分），三星超过了去年排在第2、3位的WhatsApp和YouTube。今年，Netflix（77分）、YouTube（74分）、WhatsApp（59分）分列3至5位。新加坡网上购物中心Shopee和美国电子商务企业亚马逊分列第6、7位，阿迪达斯、滴露（Dettol）、耐克等紧随其后。 YouGov以品牌提升、质量、信誉、价值、满意度等为标准，以全世界54个国家的1700万名以上为对象进行调查，评估了品牌排名。三星在韩国、荷兰、越南、俄罗斯、菲律宾等5个国家被选定为第一品牌。YouGov方面表示：“通过自主开发的品牌评价方式，对各企业的经营方式及产品进行了分析，并以此为基础选定了品牌健康性高的企业。” 在今年的全球品牌排名评价中，三星电子一直保持前5名的水准。上月，在国际品牌咨询专门企业Interbrand公布的“全球100大品牌”排名中，三星电子排在第5位。 Interbrand评价称，三星电子的品牌价值达746亿美元（约87.9万亿韩元）。三星电子在2012年首次进入前10位（第9位）后，在2017年和2020年分别上升到第6位和第5位，排名不断上升。Interbrand以评定具有世界公信力的全球100大品牌排名而闻名。

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