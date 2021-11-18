居家工作者，每10人中有3人“收入比一年前减少”. November. 18, 2021 07:20. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 去年，因新冠疫情的扩散，16.6%的成年人在家工作。一项调查结果显示，平均每10名在家工作的员工中有6人认为“在家工作效率高”，10人中有3人回答收入比1年前有所减少。 统计厅5月17日以36000名19岁以上成年人为对象进行的“2021社会调查”显示，在新冠疫情期间在家工作的人占16.6%。按高低排序，分别是专门管理职（34.6%）和事务职（29.3%）、服务销售职（8.7%）。回答在家工作“效率高”的人（56.8%）多于“效率低”（43.2%）的人。从各年龄段的满意度来看，19岁∼29岁最高，达到62.8%，接下来分别是60岁以上（60.6%）、30多岁（58.7%）、50多岁（57.6%）和40多岁（51 . 45%）。 就在家工作效率低下的原因，50.2%的人认为“在家工作很难处理”。其次是“职员之间很难沟通”（16.4%）、“因为家务和育儿很难集中精力工作”（10.1%）、“在家工作环境不完善”（9.3%）。 回答“工作和家庭生活都很重要”的人占48.2%，比之前的2019年（44.2%）增加了4.0个百分点。这是自2011年改变统计标准以来的最高值。回答“相比工作更重视家庭生活”的人也达到18.3%，创历史新高。 回答“家庭收入比一年前减少”的占32.1%，比2019年（22.8%）增加9.3个百分点。26.2%的人回答说：“家庭负债比一年前增加。”30多岁和40多岁的人分别占35.8%，所占比率最高。回答“负债减少”的人占8.6%。

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