蔡万植的自虐. November. 17, 2021 07:19. . 以《浊流》出名的小说家蔡万植写的《民族的罪人》是一部告白小说。因为它是在蔡作家去世6年前的四十四岁时写的，也就是在短暂人生的末年写的，所以被认为是更真实的、精心编排的告白小说。 日本帝国主义强占时期末期的1943年，朝鲜总督府和总动员联盟召集各领域的200多名朝鲜人专家，进行了谴责美国和英国、赞扬战争的演讲。曾是小说家的叙述者也被选中。没有任何办法。只有在听到命令时，才会“不被讨厌，知道自己安全”。即使不愿意，也是自己出去做的事情。但正如启蒙思想家咸锡宪所说的那样，解放像小偷一样到来，无论原委如何，与日本帝国主义合作的事情一直困扰着叙述者。“一尘不染的对日合作的泥土就是我双腿上的不朽的高帮胶鞋。” 讽刺的是解放后叙述者对待侄子的态度。初中毕业班的20岁的侄子要到叔叔家学习。当时，学生们为了不让亲日派先生上课，正在罢课。在日本帝国主义强占时期，那位老师让没有“创氏改名”（指1940年日本侵略者强迫韩国人改用日本式姓名）的学生们不及格，跟踪学生们，如果说朝鲜语就会抓住他们进行殴打，解放之后的今天也经常用日语进行训诫。侄子认为孩子们的集体行动是正确的，但还是以毕业和入学考试为借口来到了叔叔家。叙述者大发雷霆。当班长的家伙说：“要主动出击才对，悄悄往后溜？所以说你是做了叛逆行为的家伙。如果你因为那种事没有出息就早点死，你这家伙。” 但是他自己却表现得像侄子一样。因此，他的呵斥是对像儿子一样疼爱的侄子的教育，同时也是对自己的忏悔和指责。他自虐说自己是民族的罪人。讽刺的是，这种自虐对他来说是救赎。在韩国文学史上，有没有这样痛切地忏悔过去，深刻地思考过去的作家？

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