首都地区情况超出启动“断路器”的标准，应抓紧加强医疗体系. November. 16, 2021 07:31. . 据统计，随着新冠危重患者的增加，首都地区重症患者用病床使用率在14日达到76.4%。这超过了政府提出的启动暂时中断分阶段恢复日常生活的紧急计划（“断路器”）标准的75%。而首尔更是高达78.6%。防疫当局表示：“首都地区重症患者的治疗病床十分紧张。”非首都地区虽然不到40%，但病床也侑快速占用。政府正在制定具体的紧急计划启动标准。 最近一周，日均国内确诊患者为2172人，与前一周（2133人）相比没有大幅增加。但随着作为疫苗初期接种者、免疫效果下降的高龄层和疗养设施入住者之间出现突破感染现象，上周日均危重患者达到447人，比前一周（365人）大幅增加。其中60岁以上的占82.1%。以这些设施为中心加强防疫的同时，还要尽快减少以高龄层为对象接种疫苗加强针。 以目前的医疗体系，可以稳定应对的危重患者人数为500人，但15日零时，危重患者为471人，已达到极限。而且在冬天来临之际，流感患者在两周内剧增了一倍，因此要应对非新冠患者的病床需求增加的可能性。有必要加快速度增加病床和医疗人力，构筑将首都地区患者转移到有病床能力的地区的系统，以提高病床效率。 现在主导流行的年龄段是高龄人群和疫苗接种率低的十多岁人群。在过去一周里，18岁以下患者占全体患者的20%以上。18日高考结束后，首都地区也将全面开学，因此，以学校和补习班为中心的青少年集体感染的可能性更令人担心。应该制定多种引导政策，以提高十多岁青少年的疫苗接种率。

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