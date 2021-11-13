第一个画自画像的女性画家是？. November. 13, 2021 07:09. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 17世纪引领荷兰美术黄金期的朱迪思•莱斯特尔（1609~1660年）的《快乐的酒鬼》（1629年）到19世纪末为止一直都作为她的老师弗兰斯•哈尔斯(1582 ~ 1666年)的作品而为人所熟知。她在24岁时就成为当时女性很难加入的荷兰画家协会会员，具备了杰出的实力。但由于对女性的社会偏见，她的名字在美术史上被遗忘。 作为美术史学家的作者介绍了从16世纪到现在长时间没有被关注的女美术家的生活和她们的60幅代表作。意大利出身的索福尼斯巴•安圭索拉（?~1625）生活在16世纪文艺复兴时期，当时女性进行美术讲课是被禁止的。她的作品《伊泽尔前面的自画像》被记录为女性画家画的第一幅自画像。从她拿着调色板和画笔堂堂正正地凝视正面的样子中，可以感受到作者要以自己的实力得到认可的意志 从16世纪文艺复兴时期开始到过了300年之后的19世纪末，女性还不能在公立学校上美术课。法国的苏珊娜•瓦拉东（1865年~1938年）作为画家们的模特工作，通过偷着学绘画。她的代表作《蓝色房间》（1923年）中的人物穿着条纹睡衣和吊带裤躺在床上抽烟。强烈的色彩和充满活力的笔触如实地展现了构筑自己作品世界的涂鸦艺术。

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