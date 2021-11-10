美联储：“担心中国恒大事态的风险威胁国际经济”. November. 10, 2021 07:24. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国中央银行——联邦储备委员会当地时间8日警告，面临破产危机的中国大型房地产公司恒大的事态可能波及美国等全球经济。就在今年9月，美联储主席杰罗姆·鲍威尔还表示，“恒大问题只局限在中国”，否认了扩散为全球金融危机的可能性。 美联储在当天公布的《上半年金融稳定报告》中指出：“中国房地产问题给美国金融系统带来了风险。”美联储在报告中表示：“考虑到中国经济和金融系统的规模、其与全世界的贸易联系等方面，中国金融的不稳定可能通过心理上的恶化，给全球金融市场带来压力，威胁全球经济增长，对美国也会有影响。” 美联储还表示：“中国企业和地方政府的负债仍大，通过金融部门的杠杆（借款投资）高，房地产投资价值也过分上涨”，“在这样的环境下，如果中国集中对高杠杆机关进行限制，就像恒大事件所示，可能给房地产领域等高负债企业造成危机。”恒大集团此前一直以贷款为基础积极扩张事业，但最近随着政府出面限制房地产，陷入了流动性危机。美联储还表示：“如果危机转移到金融公司，房地产价格突然发生调整，投资者的风险承受倾向减少，中国的金融体系可能会受到很大压力。”

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