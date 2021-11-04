勇士队传奇艾伦，在天上送了冠军礼物吗？. November. 04, 2021 07:24. by 姜泓求 windup@donga.com. 美国职业棒球大联盟（MLB）世界大赛（WS）的主人公是亚特兰大勇士队。 3日，亚特兰大勇士队在美国得克萨斯州休斯敦美汁源体育场举行的世界大赛第6场比赛中，以7比0完胜休斯敦太空人队，并以系列赛4胜2负的总战绩登上了冠军宝座。自格雷格•麦道斯、汤姆•克莱宾、约翰•斯莫尔茨等投手三驾马车表现出色的1996年以来，球队时隔25年首次戴上了WS冠军戒指。这也是继1914年（当时波士顿勇士队）、1957年（当时密尔沃基勇士队）之后勇士队队史第4次夺冠。出生于亚特兰大，球队1957年夺冠的功臣、“传说的本垒打王”汉克•艾伦（职业生涯总计755个本垒打）于今年1月去世，而亚特兰大勇士队恰好成为当年的冠军。 亚特兰大勇士队的世界大赛挑战记比任何球队都要艰难。继主力外野手马尔塞尔•奥苏纳（31岁）在5月份因家庭暴力嫌疑退出后，球队的代表明星小罗纳德•阿库纳（24岁）也在7月份因右膝盖前方十字韧带撕裂而早早结束了赛季。截止到全明星赛短暂休息期，球队仅以44胜45负的成绩停留在国家联盟东部赛区第3位。当时，统计网站FanGraphs预测说，亚特兰大勇士队进入季后赛的概率为8%，世界大赛夺冠的概率为0.4%。 但是亚特兰大勇士队的团长亚利克斯•安索普勒斯没有放弃希望。进入7月份以后，球队从芝加哥小熊队引进了乔克•彼得森（29岁），并在转会截止日当天（7月31日）大举引进了亚当•杜瓦尔（33岁•前迈阿密队）、埃迪•罗萨里奥（30岁•前明尼苏达队）和豪尔赫•索莱尔（29岁•前堪萨斯城队）等外野手资源。转会选手们表现出色的亚特兰大勇士队以44胜28负的成绩排在东部赛区首位，顺利进入了季后赛。 继国家联盟冠军赛（NLCS）最有价值球员（MVP）罗萨里奥之后，在世界大赛中带领球队前进的选手也是“转会生”索莱尔。当天作为球队的2号指名击球手首发出场的索莱尔在第3局上半局无人出局1、2垒有人的情况下，击出了446英尺（约136米）的超大型左侧场外3分本垒打，制造了决胜分。 由于被确诊感染新冠病毒（COVID-19），在NLCS当时只两次站上击球位的索莱尔在登上世界大赛舞台之后展现了180度的大转变。在第1场比赛中，在WS历史上第1局上半局击出了先发击球手本垒打，在第4场比赛中他作为代打上场，击出了反败为胜的逆转本垒打。仅在WS中创下的决胜本垒打就有3个。索莱尔是继1997年的利万•埃尔南德斯（当时佛罗里达队）之后，第二位夺得世界大赛MVP的古巴选手。 当天，1.4万多名球迷聚集在亚特兰大主场楚伊斯特球场（Truist Park）观看了比赛。凭借“团长的棒球”让球队登上世界大赛冠军宝座的安索普勒斯上周末被确诊感染新冠病毒，只能在家观看比赛。由于没有症状，预计他将参加6日举行的冠军游行。

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