韩国“温室气体年减排4.17%”，是否比美日减排还要快？. November. 03, 2021 07:26. . 韩国总统文在寅前天在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约第26次缔约方大会峰会上表示：“将2030年温室气体减排目标定为比2018年减少40%，到2050年实现碳中和。”但韩国的年均减排率达到4.17%，高于日本（3.56%）、美国（2.81%）、欧盟（1.98%）。就连总统本人也表示：“比以前的目标大胆提高14个百分点，因此要在短时间内迅速减少温室气体排放，这是非常具有挑战性的课题。” 有人指出，韩国的碳中和目标也不合理。缔约方大会之前的上个月30日和31日，在意大利罗马举行的二十国集团（G20）峰会上，未能就最大争论点“碳中和”时间。美国、英国等国家原计划到2050年，但中国和俄罗斯和印度分别提出了2060年和2070年。最终，联合宣言中加入了“本世纪中叶左右”这一模棱两可的语句。 温室气体减排和碳中和直接关系到国家利益。制造业比重越大，无理的零碳时间表会导致费用增加，直接影响经济发展。这就是各国综合考虑产业和能源政策来制定可能实现的目标的原因。如果在国际社会做出无法兑现的承诺，就会在国际舞台上失去信任。 在二十国集团峰会上，各国首脑一致决定，“在遵守《巴黎气候协定》、努力使地球的平均温度上升幅度控制在2摄氏度以下，同时努力将其控制在工业化之前的水平1.5度以上”。这比以前更加明确地强调了“1.5度”。碳中和是不可抗拒的时代潮流。但是，没有理由加快速度，让企业背负无法承受的负担。如果想两手抓住“脱离核电站”和“碳中和”，结果导致韩国产业的竞争力下降，到时候谁来负责？

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