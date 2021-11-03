五岁的小律离世，给三个人留下了新人生的礼物. November. 03, 2021 07:29. by 金素英记者 ksy@donga.com. “小律（音）真是个聪明的孩子。她还跟路上遇到的哥哥姐姐们、小狗和树说了再见。她在看芭蕾舞演员视频时还一直学着做，本想着以后一定要送她去学芭蕾呢……” 全小律（5岁）在成为“天上的星星”时给3个人送去了新人生的礼物的，她的父亲全基燮（43岁）2日在与《东亚日报》记者通话时这样说道。韩国脏器组织捐赠院当天表示，小律上个月28日在首尔市钟路区首尔大学医院捐赠心脏和左右肾脏后去世。 对于被诊断为不孕的全某夫妇来说，小律就像上天礼物一样送来的孩子。但在2019年12月，小律在使用儿童咖啡屋淋浴设施时，不慎落水，出了事。心脏骤停的她被紧急送到了医院。虽然心脏恢复了跳动，但脑部严重受损。主治医生对家人说：“小律的脑功能约有90%消失了，今后几乎无法日常生活。” 一直与病魔作斗争的小律原定在上个月22日接受连接给胃供应营养的插管手术。但在距离手术仅剩3天的19日，她再次发生了心脏骤停。最终小律被判定为脑死亡，结束了短暂的生命。 送走好不容易得到的宝贝女儿，父母亲做出器官捐赠决定的过程并不简单。全某之所以下定决心，是因为像小律这样生病的孩子们。全某说：“和女儿一起去医院的时候，看到了很多因各种原因生病的孩子”，“总是想着‘世界上还有这样的孩子’，感到非常惋惜。”他说：“相比让小律留作一堆灰，我更希望她能救活别人。” 在小律去世之前的今年6月，全氏一家又经历了一次磨难。患小细胞肺癌的小律母亲在治疗3年后去世了。面对接连不断的伤痛，全某还是下定了决心。 “接受小律心脏移植的孩子身体健康的话，我们小律的心脏也会跳动。我会觉得我的孩子还活着，而这本身对于我是一种安慰。在此之前，人生没有任何意义，但一想到这个，我就下定了决心。如果有下辈子，我希望小律能再次成为我的女儿。我还有很多想为我女儿做的事情。”

한국어