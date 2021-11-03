想在祖国建排球场…随身带着设计图的乌干达外援达乌迪. November. 03, 2021 07:30. by 黃奎引 kini@donga.com. 乌干达男子排球国家代表队参加了9月7日至14日在卢旺达基加利举行的2021非洲锦标赛。此前，乌干达是一个该大会“零”参赛经历的国家。来自乌干达的达乌迪（26岁•韩国电力）在该大赛中以得分第一（141分）的成绩带领球队获得了第五名的好成绩。 乌干达体育青少年部部长达乌迪•穆隆戈在该大会结束后，向达乌迪传达了感谢状。这不只是因为达乌迪在本次比赛中表现出色。因为达乌迪独自承担了乌干达国家队参加该比赛所需的移动和住宿等所有经费。达乌迪还是乌干达排球选手中第一个成为职业选手的主人公。 达乌迪原计划在结束该比赛后前往土耳其联赛。这时，在韩国传来了等待已久的消息。韩国电力方面提出，希望将他作为替补外援引进韩国。韩国电力原计划在本赛季签下伊朗出身的萨达尔（19岁），但双方因参加亚洲锦标赛等国际比赛问题引发了矛盾，最终球队决定放走他。此后俱乐部决定引进在前两个赛季效力于现代Capital队的达乌迪。 达乌迪再次踏上韩国土地时带回了一张设计图。这是可以建造室内排球场的设计图。达乌迪说：“乌干达目前还没有室内排球场。带着这张图纸，总是心神不宁。我希望有一天能像在韩国一样，建造一座漂亮的排球场”，“我已经用在韩国打球的钱买下了建造排球场的土地。”对达乌迪来说，韩国是充满机会的土地。 事实上，不仅仅是达乌迪。“古巴轰炸机”莱奥（31岁•OK储蓄银行）也无法忘记韩国，时隔7个赛季重返V联赛舞台。现在，莱奥虽然没有像效力于三星火灾队的2012年至2015年那样对对方球场进行地毯式轰炸，但他的得分和发球(每局0.563分)仍然排在第三位，显示了他的强大实力。

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