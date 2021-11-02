联合国气变大会很难就碳减排“零排放”协议达成一致. November. 02, 2021 07:30. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 第26届联合国气候变化框架公约缔约方会议（COP26）当地时间1日开始，美国总统拜登等197个缔约国首脑将讨论将地球平均气温上升幅度限制在与工业化前相比1.5摄氏度的具体“方法”。其核心就是各国公布的“温室气体减排目标”。2015年在法国巴黎举行的第21次大会上，各国签署了《巴黎气候变化协定》。其内容是，到本世纪末为止，将地球平均气温上升幅度与工业化前相比限制在1.5摄氏度，并为此承诺到2050年实现“碳中和”即“零排放”。各国每5年都要提出减排目标，而第一次会议就是此次格拉斯哥大会。这就是格拉斯哥会议被评价为“将改变人类未来”的原因。 各国首脑应该在此次大会上提出“到2030年为止的本国碳减排量”，以实现2050年碳中和。但碳排放居世界第三位（7%）的印度没有推出减排目标。印度提出“富国责任论”，主张气候变化和碳排放是西方发达国家的缘故。排在排放首位的中国（27%）10月28日向大会方面提交了减排目标，但将实现碳中和的时间推迟10年定为2060年。沙特阿拉伯等石油富国也将碳中和时间定在2060年以后，或者没有提出真正的减排目标。非洲的一些发展中国家称“正在因为发达国家遭受气候变化带来的损失”，要求援助资金。因此，有人担心在此次格拉斯哥大会上很难达成这一协议。 世界气象组织在大会开幕之际公布了《2021气象报告》，在报告中警告，酷暑、洪水等极端气候已成为地球的“新常态”。报告称，从2015年开始到今年，近7年来地球温度达到历史最高值，将我们生活的地球推入“未知领域”。世界气象组织表示：“极端异常气候现在已成为新常态，其原因是人类引起的气候变化。”

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