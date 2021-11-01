二十国集团批准数字税协议，“应在赚钱的国家纳税”. November. 01, 2021 07:26. by 兪載東 jarrett@donga.com. 各国首脑批准了让谷歌和脸书等跨国企业向有销售额的国家缴税的数字税协议。 据路透社和美联社等媒体报道，二十国集团（G20）首脑当地时间10月30日在意大利罗马举行的峰会上批准了数字税协议。此次制定的协议的内容大致有两部分。 一是对一直以来在全球市场赚大钱却把办公地点设在避税处逃避纳税的跨国企业征收新税。由此，从2023年开始，年销售额达200亿欧元（约27万亿韩元）以上、营业利润率达10%以上的跨国企业必须向企业所在地国家支付超过通常利润率（10%）的25%的超额利润。韩国政府也将对在国内有销售额的跨国企业征收更多的税金。在韩国企业中，三星电子和SK海力士有可能适用数字税。 二是实施全球法人税最低税率（15%）。现在，销售额超过7.5亿欧元（约1万亿韩元）的跨国企业必须交纳15%的税率。由此，预计各国为吸引企业而降低法人税的出血竞争将会减少。 德国总理默克尔对记者说：“这里有很好的报告内容。世界就对企业的最低税收额达成了协议。这是在数字化时代体现正义的明确信号。”美国总统拜登也表示：“这是超越单纯的税金谈判、重组全球经济的外交。”一直带头推进数字税协议的美国财政部长珍妮特·耶伦也发表声明表示：“此次协议将使全球经济成为为美国企业和劳动者更加繁荣的地方。”

한국어