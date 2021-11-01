“读书就像走进另一个世界”. November. 01, 2021 07:28. by 水原=田彩恩记者 chan2@donga.com. “我一生中唯一一直在做的就是读书。” 担任法官将近30年，同时也是首位女性大法官和国民权益委员长的前大法官金英兰（65岁）。以这样的头衔相遇的她绝对是一个“读书狂”。从有着自己特有的读书习惯到被智能手机和Netflix占用读书时间而感到悲伤，这些都与读书爱好者的心情极为相似。上月28日，记者在位于京畿道水原市亚洲大学的研究室见到了她。她最近出版了描述自己一生的读书经历的随笔《时代的读书》（创批出版社）。 “在小学的时候读过阿尔贝•加缪（1913 ~ 1960年）的《局外人》。那时候书很珍贵，只要有机会就只能什么都看。去朋友家玩，为了看插在书架上的《世界文学全集》，连玩都忘了。” 金前大法官对书的喜爱在担任法官时也没有消失，甚至引起了周围人的疑惑。当其他法官问她“你是法官，为什么要看小说”时，她这样回答。“玛莎•努斯鲍姆曾说，法官审判就像读者阅读小说一样。因为了解当事人的心情和理解小说中的场景并没有什么不同。” 在这本书中，她表示，从英国小说家多丽丝•莱辛（1919 ~ 2013年）的《金色笔记》、《幸存者回忆录》等书中可以窥视到站在女性主义视角对社会的理解。也有人把弗朗茨•卡夫卡（1883 ~ 1924年）的“性”解释为对官僚主义世界的悲观预测。 现在是影像媒体和互联网掌握讲故事和提供信息领域的时代。小时候经常看书睡着的她最近也经常晚上用智能手机确认即时通讯或看电视剧。尽管如此，她还是表示：“永远不得不去爱只有书籍这一媒介才能给予的固有经验。” “读书就像走进另一个世界。通过影像媒体观看别人想象的世界是一种愉快的体验，但是通过书展现自己的想象力也会给你带来刺激的体验。”

한국어