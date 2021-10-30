大提琴手韩在民获得日内瓦国际音乐比赛第三名. October. 30, 2021 07:37. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 28日(当地时间)在瑞士日内瓦举行的第75届日内瓦国际音乐比赛中，大提琴演奏家韩在民(15岁•照片)获得了大提琴部门的第三名。他还获得了罗斯玛丽•威格宁特别奖。韩国人上一次在日内瓦国际音乐比赛大提琴部门获奖还是50年之前的1971年。在参加该比赛的选手中，创下年龄最小记录的韩在民演奏了瑞士罗曼管弦乐团和埃尔加大提琴协奏曲e小调。获得大提琴部门第一名的是来自日本的Ueno Michiaki(26岁)，第二位是加拿大的布莱恩•程(24岁)。 韩在民获得了第三名，并获得了8000法郎(约1024万韩元)的奖金。因此次获奖，他将进行2年的海外巡回演唱会，并获得与日内瓦职业音乐公司签订2年经纪合同的机会。韩在民说：“通过参加比赛，我在音乐方面得到了成长。今后将努力成为更令人期待的演奏家。”他曾在今年5月的罗马尼亚乔治•埃内斯库国际音乐比赛上获得过第1名。出身于锦湖英才的韩在民今年以英才身份进入了韩国艺术综合学校音乐学院。此前在日内瓦国际音乐比赛中获奖的韩国人有作曲家赵光浩(2013年)、钢琴家文智英(2014年)、作曲家崔在赫(2018年)、打击乐器手朴惠智(2019年)等。 创立于1939年的日内瓦国际音乐比赛每年轮流进行钢琴、长笛、单簧管、大提琴等8个部门的比赛，作曲部门每2年举行一次。29周岁以下的演奏者可以参加。

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